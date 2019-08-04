Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.
Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:00
Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.
Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
|