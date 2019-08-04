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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 504505506507
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:00

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Что-то слабенький эффект от санкций, в силу и мощь которых ежедневно украинцам вещают с экранов телевизоров и прочих укроСМИ.


О, волгарское альтерэго проснулось. :mrgreen:



Альтер-эго у Волгаря мощное какое - целый отдел экспертов МВФ.


Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.

Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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