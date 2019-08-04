В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В Крыму в самый разгар курортного сезона группа вооруженных мужчин захватила санаторий «Парус», расположенный у Ласточкиного гнезда. Сотрудников, оказавших сопротивление, просто «поломали» и выбросили за территорию санатория.
Что интересно, в интернете пишут, что в санатории традиционно отдыхали прокуроры и следователи из разных регионов России. Но теперь «Парус» по сути передан Судебному департаменту Крыма - по словам местных, захват был организован главой судебного департамента Крыма долларовым миллионером Керимом Акуевым.
Рейдерский захват, к слову, произошел на глазах у Натальи Поклонской, ныне депутата Госдумы, а в прошлом прокурора Крыма и частого гостя «Паруса». Но рейдеры заблокировали Поклонскую за пределами санатория и заявили, что ее путевка аннулирована.
По договору с Минэкономразвития, а ранее с Министерством Крыма «Фонд Содействия Развитию Предпринимательства» и учредитель УК «Парус» являются первыми инвесторами Крыма и резидентами распиаренной свободной экономической зоны, но несмотря на это они были выкинуты из своего же санатория после вложенных десятков миллионов рублей.
Красивый жабогадюкинг.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.