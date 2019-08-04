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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 504505506507
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:00

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Что-то слабенький эффект от санкций, в силу и мощь которых ежедневно украинцам вещают с экранов телевизоров и прочих укроСМИ.


О, волгарское альтерэго проснулось. :mrgreen:



Альтер-эго у Волгаря мощное какое - целый отдел экспертов МВФ.


Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.

Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:24

https://gazetavv.com/news/incidents/1565132974-na-glazah-nyashi-poklonskoy-reydery-zahvatili-krymskiy.html
В Крыму в самый разгар курортного сезона группа вооруженных мужчин захватила санаторий «Парус», расположенный у Ласточкиного гнезда. Сотрудников, оказавших сопротивление, просто «поломали» и выбросили за территорию санатория.

Что интересно, в интернете пишут, что в санатории традиционно отдыхали прокуроры и следователи из разных регионов России. Но теперь «Парус» по сути передан Судебному департаменту Крыма - по словам местных, захват был организован главой судебного департамента Крыма долларовым миллионером Керимом Акуевым.

Рейдерский захват, к слову, произошел на глазах у Натальи Поклонской, ныне депутата Госдумы, а в прошлом прокурора Крыма и частого гостя «Паруса». Но рейдеры заблокировали Поклонскую за пределами санатория и заявили, что ее путевка аннулирована.

По договору с Минэкономразвития, а ранее с Министерством Крыма «Фонд Содействия Развитию Предпринимательства» и учредитель УК «Парус» являются первыми инвесторами Крыма и резидентами распиаренной свободной экономической зоны, но несмотря на это они были выкинуты из своего же санатория после вложенных десятков миллионов рублей.


Красивый жабогадюкинг. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4696
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  #<1 ... 504505506507
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