Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.
Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:00
Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.
Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 08 сер, 2019 21:24
Красивый жабогадюкинг.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:46
Валютная структура внешнего долга РФ на 1/4/2019
Всего:млрд долл.США 468.8
Доллар США 241.5
Российский рубль 121.4
Евро 83.7
Прочие валюты 22.3
Общий внешний долг страны (государственный +частный) составляет 90% от ее ЗВР, при этом его валютная часть (347 млрд. долларов в эквиваленте) - менее 2/3 от ЗВР
Международные резервы РФ
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
01.08.2019 млн долл. США
монетарное золото 101 923
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млрд руб. 01.08.2019
наличные деньги в обращении (вне Банка России) - 10 023
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Доллар США на 1/0/2019 63,4172
На 158 млрд. рублей наличными в долларовом эквиваленте приходится 102 млрд. физического золота или 64,5 коп. на рубль. Очередной рекорд и очередной самый высокий показатель в мире. ЗР, похоже, приближаются
к 2 230 т. До 3-го места в мире (уровня Италии/Франции) около 200 т и менее года при таких темпах накопления.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:50
До появления нашего заморского корреспондента осталось 10-13 минут - библиотеку вот-вот откроют
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