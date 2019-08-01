Додано: Пон 12 сер, 2019 10:26

Fitch повысило рейтинги России до "ВВВ" со стабильным прогнозом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Т.е. тот же рейтинг, который был у РФ 5 лет назад. И надо признать, что уважаемое рейтинговое агентство явно поскромничало - рейтинг должен быть на уровне A+, то есть на 4 ступени выше. По всем параметрам макроэкономика РФ 2019 и 2014 - это 2 огромные разницы. Во-первых, она выросла по ППС на 10% минимум, во-вторых, при чуть больших ЗВР общий внешний долг страны сократился более чем на 1/3 - если 5 лет назад оп превышал ЗВР на 40%, то теперь на 40 млрд. меньше резервов (а валютный долг не дотягивает и до 70% их размера). В-третьих, качество самих резервов - 5 лет назад они на 1/4 состояли из американских долгов, сейчас их доля не превышает 2%. Физическое золото составляло 8% резервов, сейчас 19%, и его стало в 2,5 раза больше - 102 млрд. долларов. Наконец, упала инфляция, правительство накопило на счетах сумму, почти равную госдолгу (около 12 трлн. рублей), 2-ой год подряд в стране профицитный (и сильно - 3% ВВП) госбюджет.Кроме того, заметно упала зависимость России от критического импорта - кроме говядины и молока, она полностью обеспечивает себя основными продуктами продуктами и сельхозсырьем, а значительная часть импортных лекарств тоже производится внутри страны.