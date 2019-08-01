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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 504505506507
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:00

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Что-то слабенький эффект от санкций, в силу и мощь которых ежедневно украинцам вещают с экранов телевизоров и прочих укроСМИ.


О, волгарское альтерэго проснулось. :mrgreen:



Альтер-эго у Волгаря мощное какое - целый отдел экспертов МВФ.


Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.

Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:24

https://gazetavv.com/news/incidents/1565132974-na-glazah-nyashi-poklonskoy-reydery-zahvatili-krymskiy.html
В Крыму в самый разгар курортного сезона группа вооруженных мужчин захватила санаторий «Парус», расположенный у Ласточкиного гнезда. Сотрудников, оказавших сопротивление, просто «поломали» и выбросили за территорию санатория.

Что интересно, в интернете пишут, что в санатории традиционно отдыхали прокуроры и следователи из разных регионов России. Но теперь «Парус» по сути передан Судебному департаменту Крыма - по словам местных, захват был организован главой судебного департамента Крыма долларовым миллионером Керимом Акуевым.

Рейдерский захват, к слову, произошел на глазах у Натальи Поклонской, ныне депутата Госдумы, а в прошлом прокурора Крыма и частого гостя «Паруса». Но рейдеры заблокировали Поклонскую за пределами санатория и заявили, что ее путевка аннулирована.

По договору с Минэкономразвития, а ранее с Министерством Крыма «Фонд Содействия Развитию Предпринимательства» и учредитель УК «Парус» являются первыми инвесторами Крыма и резидентами распиаренной свободной экономической зоны, но несмотря на это они были выкинуты из своего же санатория после вложенных десятков миллионов рублей.


Красивый жабогадюкинг. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:46

Валютная структура внешнего долга РФ на 1/4/2019
Всего:млрд долл.США 468.8
Доллар США 241.5
Российский рубль 121.4
Евро 83.7
Прочие валюты 22.3
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
Общий внешний долг страны (государственный +частный) составляет 90% от ее ЗВР, при этом его валютная часть (347 млрд. долларов в эквиваленте) - менее 2/3 от ЗВР
Международные резервы РФ
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
01.08.2019 млн долл. США
монетарное золото 101 923
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млрд руб. 01.08.2019
наличные деньги в обращении (вне Банка России) - 10 023
http://www.cbr.ru/hd_base/mb_nd/mb_nd_month/
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 01.08.2019
Доллар США на 1/0/2019 63,4172
На 158 млрд. рублей наличными в долларовом эквиваленте приходится 102 млрд. физического золота или 64,5 коп. на рубль. Очередной рекорд и очередной самый высокий показатель в мире. ЗР, похоже, приближаются
к 2 230 т. До 3-го места в мире (уровня Италии/Франции) около 200 т и менее года при таких темпах накопления.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:50

До появления нашего заморского корреспондента осталось 10-13 минут - библиотеку вот-вот откроют
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:32

Да, вот только не понятно, почему:
В очереди за этими деньгами уже стоят глава «Новатэка» Леонид Михельсон, которому нужно 300 млрд рублей на строительство газовозов для СПГ-проектов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, которому не хватает 2,6 триллиона рублей на Арктику, вице-премьер Юрий Борисов, призывающий списать 700 млрд рублей долгов «живущим впроголодь» предприятиям ВПК, а также сослуживец Владимира Путина по резидентуре в ГДР, глава «Ростеха» Сергей Чемезов с просьбой о 300 млрд рублей на проект лайнера MC-21.


И почему в РФ регулярно не платят зарплату(например курганским лесникам не платили зарплату полгода, причем мизерную, 12 тысяч рублей).

Что-то не так в Датском королевстве. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:10

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Sommer написав:И почему в РФ регулярно не платят зарплату(например курганским лесникам не платили зарплату полгода, причем мизерную, 12 тысяч рублей).

Что-то не так в Датском королевстве. :mrgreen:
А може тут собака пориласьЗображення
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:14

Санкции опять не действуют ))

Отток капитала из России вырос в 1,6 раза
Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года увеличился в 1,6 раза, до $28 млрд по сравнению с $17,4 млрд оттока за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Банка России.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:26

Fitch повысило рейтинги России до "ВВВ" со стабильным прогнозом
https://www.interfax.ru/business/672237
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Т.е. тот же рейтинг, который был у РФ 5 лет назад. И надо признать, что уважаемое рейтинговое агентство явно поскромничало - рейтинг должен быть на уровне A+, то есть на 4 ступени выше. По всем параметрам макроэкономика РФ 2019 и 2014 - это 2 огромные разницы. Во-первых, она выросла по ППС на 10% минимум, во-вторых, при чуть больших ЗВР общий внешний долг страны сократился более чем на 1/3 - если 5 лет назад оп превышал ЗВР на 40%, то теперь на 40 млрд. меньше резервов (а валютный долг не дотягивает и до 70% их размера). В-третьих, качество самих резервов - 5 лет назад они на 1/4 состояли из американских долгов, сейчас их доля не превышает 2%. Физическое золото составляло 8% резервов, сейчас 19%, и его стало в 2,5 раза больше - 102 млрд. долларов. Наконец, упала инфляция, правительство накопило на счетах сумму, почти равную госдолгу (около 12 трлн. рублей), 2-ой год подряд в стране профицитный (и сильно - 3% ВВП) госбюджет.
Кроме того, заметно упала зависимость России от критического импорта - кроме говядины и молока, она полностью обеспечивает себя основными продуктами продуктами и сельхозсырьем, а значительная часть импортных лекарств тоже производится внутри страны.
Волгарь
 
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