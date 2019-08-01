Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.
Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:00
Да-да, целый отдел лахтинских экспертов.
Ну расскажи подробнее, как там санкции не влияют? Цены снижаются, пенсионный возраст уменьшается? Да и в Крыму фекалии на пляжах не плавают и в Армянске все хорошо с экологией?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 08 сер, 2019 21:24
Красивый жабогадюкинг.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:46
Валютная структура внешнего долга РФ на 1/4/2019
Всего:млрд долл.США 468.8
Доллар США 241.5
Российский рубль 121.4
Евро 83.7
Прочие валюты 22.3
Общий внешний долг страны (государственный +частный) составляет 90% от ее ЗВР, при этом его валютная часть (347 млрд. долларов в эквиваленте) - менее 2/3 от ЗВР
Международные резервы РФ
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
01.08.2019 млн долл. США
монетарное золото 101 923
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млрд руб. 01.08.2019
наличные деньги в обращении (вне Банка России) - 10 023
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Доллар США на 1/0/2019 63,4172
На 158 млрд. рублей наличными в долларовом эквиваленте приходится 102 млрд. физического золота или 64,5 коп. на рубль. Очередной рекорд и очередной самый высокий показатель в мире. ЗР, похоже, приближаются
к 2 230 т. До 3-го места в мире (уровня Италии/Франции) около 200 т и менее года при таких темпах накопления.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:50
До появления нашего заморского корреспондента осталось 10-13 минут - библиотеку вот-вот откроют
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:32
Да, вот только не понятно, почему:
И почему в РФ регулярно не платят зарплату(например курганским лесникам не платили зарплату полгода, причем мизерную, 12 тысяч рублей).
Что-то не так в Датском королевстве.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:10
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А може тут собака порилась
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:14
Санкции опять не действуют ))
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:26
Fitch повысило рейтинги России до "ВВВ" со стабильным прогнозом
Т.е. тот же рейтинг, который был у РФ 5 лет назад. И надо признать, что уважаемое рейтинговое агентство явно поскромничало - рейтинг должен быть на уровне A+, то есть на 4 ступени выше. По всем параметрам макроэкономика РФ 2019 и 2014 - это 2 огромные разницы. Во-первых, она выросла по ППС на 10% минимум, во-вторых, при чуть больших ЗВР общий внешний долг страны сократился более чем на 1/3 - если 5 лет назад оп превышал ЗВР на 40%, то теперь на 40 млрд. меньше резервов (а валютный долг не дотягивает и до 70% их размера). В-третьих, качество самих резервов - 5 лет назад они на 1/4 состояли из американских долгов, сейчас их доля не превышает 2%. Физическое золото составляло 8% резервов, сейчас 19%, и его стало в 2,5 раза больше - 102 млрд. долларов. Наконец, упала инфляция, правительство накопило на счетах сумму, почти равную госдолгу (около 12 трлн. рублей), 2-ой год подряд в стране профицитный (и сильно - 3% ВВП) госбюджет.
Кроме того, заметно упала зависимость России от критического импорта - кроме говядины и молока, она полностью обеспечивает себя основными продуктами продуктами и сельхозсырьем, а значительная часть импортных лекарств тоже производится внутри страны.
Додано: Пон 12 сер, 2019 12:59
А скопировать второй абзац по ссылке что вам помешало?
Теперь уже точно не вернусь
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