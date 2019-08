Додано: Пон 12 сер, 2019 15:59

До появления пана Соммера еще 3 минуты. ВОТ ТОЛЬКО ОН ОКАЗАЛСЯ НИКАКИМ НЕ ПАНОМ! Я почти уверен, что разгадал причину появления этого субъекта именно после 16-00 по Киеву.

Согласимся, что такая точность (всегда + 1-3 минуты после 16-00, и никогда - 1-3 минуты ДО 16-00) наводит на размышление. Очевидно, что лимитирующим фактором здесь является время доступа в Сеть, не зависящая от пользователя - будь у него комп (собственный или рабочий), этот интервал был бы гораздо шире. Т.е. очевидно, что доступ в Сеть в данном случае ограничивается ВРЕМЕНЕМ ОТКРЫТИЯ КАКОГО-ТО УЧРЕЖДЕНИЯ, видимо, библиотеки или общественно центра. Но где в Восточном полушарии эти заведения открываются в такое время?

НИГДЕ. А вот на другом берегу Атлантики, где 16-00 Киева - это 10 часов утра на Атлантическом побережье, или 9 - чуть в глубь континента, более чемвероятно. Остается один вопрос - США или Канада? И он легко разрешился из простого просмотра постов Соммера в недавнем прошлом. Он присутствует на форуме 3/4 (среда), исчезает на 4-7-е, и вновь объявляется 8/7 в понедельник. Т.е. на День Независимости США и еще на несколько дней, когда все закрыто. То же и в декабре - есть посты от 20/12 (четверг), их полное отсутствие 22-25-го (24-25/12 понедельник-вторник - пости не хочу), и появление 26/12 (среда), когда закрытые на Рождество учреждения вновь открылись.

При этом - НИ СТРОЧКИ НА МОВЕ, даже идеом, которые употребляют полностью русскоязычные форумчане. Что означает полное неумение писать по-украински для такого патриота Украины.

Видимо, индивид получил абсолютно русскоязычное образование (школа + институт), что было возможно на Украине лишь до 92-го, когда украинский в русских школах и вузах был в сущности на положении факультатива. А раз так, то этот МИСТЕР ТОЧНО родился до 1968-го года, иначе бы хоть крем захватил обучение на госязыке.

Т.е., сидит себе на велфаре и фудстмепмс наш заокеанский корреспондент и ежедневно пописывает. But probably I had mistaкen. May be he yet reached 65 years old (тот самый возраст, который по мысли форумчан ярко свидетельствует о крахе российской экономике, b который в самой России вступит в действие лет через 10, но уже давно привычен в Сияющем городе на холме ), obtained US sityzenship, а значит? получает социальную американскую пенсию!!! Правда, собственный ком себе позволить все равно не может (скорее не комп, а безлимит).

А, СЭР?