1 Я 1965 року народження , володію російською не гірше від платного ольгінцяВолгарь написав:Видимо, индивид получил абсолютно русскоязычное образование (школа + институт), что было возможно на Украине лишь до 92-го, когда украинский в русских школах и вузах был в сущности на положении факультатива. А раз так, то этот МИСТЕР ТОЧНО родился до 1968-го года, иначе бы хоть крем захватил обучение на госязыке.
2 До 1992 року , в школі з будь яким основним (російська, польська для Львова) - українську викладали досить потужно , чого не скажеш до речі про москальщину де немає шкіл з українською мовою(не було ні до 1992 , і не має і після 1992 )
3 Навіть якщо людина , яка народилась і жила в Україні - зараз пише з Канади чи США - то це точно правильніше , ніж буряти в ОРДЛО чи ольгінці на цих сторінках