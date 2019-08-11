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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:20

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Видимо, индивид получил абсолютно русскоязычное образование (школа + институт), что было возможно на Украине лишь до 92-го, когда украинский в русских школах и вузах был в сущности на положении факультатива. А раз так, то этот МИСТЕР ТОЧНО родился до 1968-го года, иначе бы хоть крем захватил обучение на госязыке.
1 Я 1965 року народження , володію російською не гірше від платного ольгінця
2 До 1992 року , в школі з будь яким основним (російська, польська для Львова) - українську викладали досить потужно , чого не скажеш до речі про москальщину де немає шкіл з українською мовою(не було ні до 1992 , і не має і після 1992 )
3 Навіть якщо людина , яка народилась і жила в Україні - зараз пише з Канади чи США - то це точно правильніше , ніж буряти в ОРДЛО чи ольгінці на цих сторінках
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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