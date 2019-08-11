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Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум регистрировался в воскресенье 11 августа - 35307 автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".
В целом с начала лета 2019 года по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин.
Т.е. в Крым въехало за 74 дня только на авто и только из РФ (без украинского трафика) не менее 2 млн. туристов, а сейчас их прибывает по 40 тыс/день.
Видимо, 10/12 на полуостров придет первый пассажирский поезд, а через год заработает 4-х полосная Таврида. И хотя по отзывам побывавших он по всем признакам остается СОВОК СОВКОМ, трафик туда как минимум удвоится.