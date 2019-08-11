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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:09

А мистер Соммер, видимо, уехал на ваканции в Атлантик-Сити(еще до моего разоблачительного и наскоро удаленного поста). Ну, да Бог с ним.
А пока
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
https://rg.ru/2019/08/13/reg-ufo/krymsk ... afika.html
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум регистрировался в воскресенье 11 августа - 35307 автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

В целом с начала лета 2019 года по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин.

Т.е. в Крым въехало за 74 дня только на авто и только из РФ (без украинского трафика) не менее 2 млн. туристов, а сейчас их прибывает по 40 тыс/день.
Видимо, 10/12 на полуостров придет первый пассажирский поезд, а через год заработает 4-х полосная Таврида. И хотя по отзывам побывавших он по всем признакам остается СОВОК СОВКОМ, трафик туда как минимум удвоится.
Волгарь
 
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