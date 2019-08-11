Додано: Сер 14 сер, 2019 17:04

"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к "Силе Сибири"

Чаяндинское месторождение подключено к газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром добыча Ноябрьск". Полностью готов трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру.

В июле началась подача газа на Установку комплексной подготовки газа №3 для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. С УКПГ-3 будет обеспечена подача газа в газопровод "Сила Сибири".

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут).

С 20-го года сибирский газ пойдет в Китай. И там никто не будет воротить носа, что этот газ путинский/не демократический, а газопровод спорный. В сущности, если Европа не хочет/боится СП-2 - да и Бог с ней. КНР в ближайшие годы предстоит перестроить энергетику, базирующуюся сейчас едва ли не на 2 млрд. т!!! ежегодно добываемого угля. Она вполне может поглотить не только весь экспортный газ, идущий сейчас по трубопроводам в Европу, но и сотни миллионов т СПГ. И Сила Сибири здесь - только начало.