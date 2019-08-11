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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 506507508509>
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:09

А мистер Соммер, видимо, уехал на ваканции в Атлантик-Сити(еще до моего разоблачительного и наскоро удаленного поста). Ну, да Бог с ним.
А пока
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
https://rg.ru/2019/08/13/reg-ufo/krymsk ... afika.html
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум регистрировался в воскресенье 11 августа - 35307 автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

В целом с начала лета 2019 года по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин.

Т.е. в Крым въехало за 74 дня только на авто и только из РФ (без украинского трафика) не менее 2 млн. туристов, а сейчас их прибывает по 40 тыс/день.
Видимо, 10/12 на полуостров придет первый пассажирский поезд, а через год заработает 4-х полосная Таврида. И хотя по отзывам побывавших он по всем признакам остается СОВОК СОВКОМ, трафик туда как минимум удвоится.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:17

В то же время эксперты Bloomberg в конце 2018 года подсчитали, что из-за санкций и ряда других факторов (таких как структурные изменения в экономике и замедление общемировых темпов роста) российский ВВП не вырос на дополнительные 6% с 2014 года.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:44

GDP, PPP (current international $)
Russian Federation 2018 3,986,063.73
Russian Federation 2014 3,762,054.49
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
5.95% роста за 4 года. В 19-ом номинальный ВВП РФ вырастит примерно на 9,5 трлн. рублей - 145 млрд. долларов. Учитывая коэффициент ППС (минимум 2,5), это еще около 330-350 млрд. Т.е. ВВП РФ по ППС будет между 4 200 - 4 300 млрд. долларов - на 12-14% больше, чем в 14-ом. Если же сравнивать еще объективнее, то курс доллара на конец 14-го 56,5, на конец 19-го вряд ли будет больше 66-ти (рост на 1/6). А вот номинальный ВВП вырастит с 79-ти до 112-113 трлн. рублей (на 43%)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:56

Россия должна заплатить за войну в Украине большую цену - Байден
"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. Чтобы дипломатия работала, нам нужен более эффективный рычаг влияния на Москву. Это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками. Россия должна заплатить большую цену за войну, которая продолжается в Украине", - сказал Байден.

В американских СМИ Байдена называют наиболее вероятным соперником президента США Дональда Трампа на выборах, которые пройдут осень 2020.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:04

"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к "Силе Сибири"
Чаяндинское месторождение подключено к газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром добыча Ноябрьск". Полностью готов трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру.
В июле началась подача газа на Установку комплексной подготовки газа №3 для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. С УКПГ-3 будет обеспечена подача газа в газопровод "Сила Сибири".
Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут).

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 14-171122/
С 20-го года сибирский газ пойдет в Китай. И там никто не будет воротить носа, что этот газ путинский/не демократический, а газопровод спорный. В сущности, если Европа не хочет/боится СП-2 - да и Бог с ней. КНР в ближайшие годы предстоит перестроить энергетику, базирующуюся сейчас едва ли не на 2 млрд. т!!! ежегодно добываемого угля. Она вполне может поглотить не только весь экспортный газ, идущий сейчас по трубопроводам в Европу, но и сотни миллионов т СПГ. И Сила Сибири здесь - только начало.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:30

Новости от ворья

https://www.kommersant.ru/doc/4059842
Крым собирается попросить о переговорах с Украиной о пропуске воды из Днепра
«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — сказал господин Мурадов (цитата по ТАСС).


Пусть еще солнце и воздух "своими" обьявят. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:38

Ба, а я уже начал волноваться - не случилось ли чего с нашим заокеанским корреспондентом. Слава Богу, все нормально, шок от разоблачения прошел?
И, шо получили гражданство и получаете пензию, или все на велфаре?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:28

  Sommer написав:Новости от ворья

https://www.kommersant.ru/doc/4059842
Крым собирается попросить о переговорах с Украиной о пропуске воды из Днепра
«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — сказал господин Мурадов (цитата по ТАСС).


Пусть еще солнце и воздух "своими" обьявят. :mrgreen:


Раньше тоже смеялись когда они Крым "нашим" называли.
А в 2014 все смешки прекратились.
Так что не глупые ржущие смайлики ставить надо, а серьезно подумать над тем чтобы не допустить повторения ситуации, когда они пойдут за "своей" водой.
Но зачем?
Sommer-ы же шапками закидают русскую армию и смайликами, и все русские полки разбегутся по углам необъятной, так?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:42

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
09.08.2019 527,1
15.02.2013 529,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий показатель с февраля 2013-го
И наглядное свидетельство того, что Крым не вернется на Украину.
Насчет воды
Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада
https://vz.ru/economy/2019/8/14/992178.html
Как бы то ни было, урожай в Крыму (если не считать катастрофического прошлого года) стабильно превышает домайданный уровень: этим летом на полуострове собрано 1 млн 694 тыс. тонн зерна – на 800 тонн больше, чем в прошлом.

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ЗEPHOBІ ТА ЗEPHOБOБOBІ KУЛЬTУPИ -
BCЬOГO В УСІХ KATEГOPIЯХ ГOCПOДAPCTB Валовий збір, тис.т
Автономна Республіка Крим
2013 764
2012 906
2011 1930
2010 1403
http://www.ukrstat.gov.ua/
Это как понимать - Крым без воды собирает зерна в среднем больше, чем Крым с СКК?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:02

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - июль 2019 года
15.08.2019 14:00
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - июль 2019 года составило:
- объем поступивших доходов – 11 469 473,1 млн. рублей или 56,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- исполнение расходов – 9 441 633,7 млн. рублей или 51,6% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 49,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 2 027 839,4 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
Год назад цифры были скромнее (млрд. руб)
Доходы, всего 10 496
Расходы, всего 9 114
Профицит (+) 1 382
Волгарь
 
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