В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум регистрировался в воскресенье 11 августа - 35307 автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".
В целом с начала лета 2019 года по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин.
Т.е. в Крым въехало за 74 дня только на авто и только из РФ (без украинского трафика) не менее 2 млн. туристов, а сейчас их прибывает по 40 тыс/день. Видимо, 10/12 на полуостров придет первый пассажирский поезд, а через год заработает 4-х полосная Таврида. И хотя по отзывам побывавших он по всем признакам остается СОВОК СОВКОМ, трафик туда как минимум удвоится.
В то же время эксперты Bloomberg в конце 2018 года подсчитали, что из-за санкций и ряда других факторов (таких как структурные изменения в экономике и замедление общемировых темпов роста) российский ВВП не вырос на дополнительные 6% с 2014 года.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
GDP, PPP (current international $) Russian Federation 2018 3,986,063.73 Russian Federation 2014 3,762,054.49 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 5.95% роста за 4 года. В 19-ом номинальный ВВП РФ вырастит примерно на 9,5 трлн. рублей - 145 млрд. долларов. Учитывая коэффициент ППС (минимум 2,5), это еще около 330-350 млрд. Т.е. ВВП РФ по ППС будет между 4 200 - 4 300 млрд. долларов - на 12-14% больше, чем в 14-ом. Если же сравнивать еще объективнее, то курс доллара на конец 14-го 56,5, на конец 19-го вряд ли будет больше 66-ти (рост на 1/6). А вот номинальный ВВП вырастит с 79-ти до 112-113 трлн. рублей (на 43%)
"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. Чтобы дипломатия работала, нам нужен более эффективный рычаг влияния на Москву. Это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками. Россия должна заплатить большую цену за войну, которая продолжается в Украине", - сказал Байден.
В американских СМИ Байдена называют наиболее вероятным соперником президента США Дональда Трампа на выборах, которые пройдут осень 2020.
"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к "Силе Сибири"
Чаяндинское месторождение подключено к газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром добыча Ноябрьск". Полностью готов трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру. В июле началась подача газа на Установку комплексной подготовки газа №3 для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. С УКПГ-3 будет обеспечена подача газа в газопровод "Сила Сибири". Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут).
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 14-171122/ С 20-го года сибирский газ пойдет в Китай. И там никто не будет воротить носа, что этот газ путинский/не демократический, а газопровод спорный. В сущности, если Европа не хочет/боится СП-2 - да и Бог с ней. КНР в ближайшие годы предстоит перестроить энергетику, базирующуюся сейчас едва ли не на 2 млрд. т!!! ежегодно добываемого угля. Она вполне может поглотить не только весь экспортный газ, идущий сейчас по трубопроводам в Европу, но и сотни миллионов т СПГ. И Сила Сибири здесь - только начало.
Ба, а я уже начал волноваться - не случилось ли чего с нашим заокеанским корреспондентом. Слава Богу, все нормально, шок от разоблачения прошел? И, шо получили гражданство и получаете пензию, или все на велфаре?
«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — сказал господин Мурадов (цитата по ТАСС).
Пусть еще солнце и воздух "своими" обьявят.
Раньше тоже смеялись когда они Крым "нашим" называли. А в 2014 все смешки прекратились. Так что не глупые ржущие смайлики ставить надо, а серьезно подумать над тем чтобы не допустить повторения ситуации, когда они пойдут за "своей" водой. Но зачем? Sommer-ы же шапками закидают русскую армию и смайликами, и все русские полки разбегутся по углам необъятной, так?
Как бы то ни было, урожай в Крыму (если не считать катастрофического прошлого года) стабильно превышает домайданный уровень: этим летом на полуострове собрано 1 млн 694 тыс. тонн зерна – на 800 тонн больше, чем в прошлом.
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗEPHOBІ ТА ЗEPHOБOБOBІ KУЛЬTУPИ - BCЬOГO В УСІХ KATEГOPIЯХ ГOCПOДAPCTB Валовий збір, тис.т Автономна Республіка Крим 2013 764 2012 906 2011 1930 2010 1403 http://www.ukrstat.gov.ua/ Это как понимать - Крым без воды собирает зерна в среднем больше, чем Крым с СКК?
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - июль 2019 года 15.08.2019 14:00
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - июль 2019 года составило: - объем поступивших доходов – 11 469 473,1 млн. рублей или 56,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - исполнение расходов – 9 441 633,7 млн. рублей или 51,6% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 49,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 2 027 839,4 млн. рублей.
https://www.minfin.ru/ru/ Год назад цифры были скромнее (млрд. руб) Доходы, всего 10 496 Расходы, всего 9 114 Профицит (+) 1 382