В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Болтон о взрыве в Архангельской области: РФ украла технологии у США, но что-то пошло не так
Россия похитила у США технологии и разрабатывает гиперзвуковое оружие. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает «Голос Америки».
Таким образом он отреагировал на недавний взрыв на полигоне в РФ.
По словам Болтона, он знает больше, чем может обнародовать. Однако речь идет о том, что страна-агрессор стремится достичь прогресса по созданию средств доставки ядерного оружия.
«Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые средства доставки, ракеты планируют с гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты… При этом применяются технологии, большинство из которых украдены у США», — сказал он.
Россияне, говорит Болтон, пытались воспользоваться краденными технологиями, но «что-то пошло не так».
«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — сказал господин Мурадов (цитата по ТАСС).
Пусть еще солнце и воздух "своими" обьявят.
Раньше тоже смеялись когда они Крым "нашим" называли. А в 2014 все смешки прекратились. Так что не глупые ржущие смайлики ставить надо, а серьезно подумать над тем чтобы не допустить повторения ситуации, когда они пойдут за "своей" водой.
Пойти они конечно пойдут... но вовсе не за водой.
Shram написав:Sommer-ы же шапками закидают русскую армию и смайликами, и все русские полки разбегутся по углам необъятной, так?
Раньше тоже смеялись когда они Крым "нашим" называли. А в 2014 все смешки прекратились. Так что не глупые ржущие смайлики ставить надо, а серьезно подумать над тем чтобы не допустить повторения ситуации, когда они пойдут за "своей" водой.
Пойти они конечно пойдут... но вовсе не за водой.
Ну-ну, и кто и что их остановит? Ваши смайлики?
Или сейчас опять песня начнется про "наши добрые партнеры и друзья светлые эльфы с Запада не дадут своих укро-хоббитов в обиду и остановят злобных орков"? Как там - "заграница нам поможет!"
Раньше тоже смеялись когда они Крым "нашим" называли. А в 2014 все смешки прекратились. Так что не глупые ржущие смайлики ставить надо, а серьезно подумать над тем чтобы не допустить повторения ситуации, когда они пойдут за "своей" водой.
Пойти они конечно пойдут... но вовсе не за водой.
Ну-ну, и кто и что их остановит? Ваши смайлики?
Или сейчас опять песня начнется про "наши добрые партнеры и друзья светлые эльфы с Запада не дадут своих укро-хоббитов в обиду и остановят злобных орков"? Как там - "заграница нам поможет!"
НИКТО НИКУДА НЕ ПОЙДЕТ. Да и зачем? Крым без СКК собрал зерна больше,чем собирал в среднем с СКК. Да и, если честно - зерновые в Крыму с урожаем сам 12 - это преступление. Кому нужно это зерно, если напротив через пролив кубанцы собирают сам-25. Земли там чуть раньше, чуть позже отойдут под тепличное овощеводство и садоводство на гидропонике, а о зерновых, тем более РИСЕ В СТЕПИ!, как было с СКК, просто забудут. Увы, но проблема Крыма в целом вовсе не в воде,а в МЕНТАЛИТЕТЕ. В этом году в РФ вышел закон, по которому до 6% ФОП можно тратить (не облагая никакими налогами) НА ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ (только на покупку путевок). У моего зятя на работе выделили ему 100 тыс. И он с моей сестрой решили купить путевки в хороший крымский санаторий и съездить туда отдохнуть за счет фирмы. Во-первых, все более-менее приличное уже продано. А во-вторых он позвонил своему брату, который в июле побывал в Крыму. Ответ был однозначен - НИКОГДА БОЛЬШЕ И НИКОМУ НЕ СОВЕТУЕМ. Мало того, что совок-совком во всем (полотенца в номерах меняют после унизительных просьб, все обшарпано, официант подходит минимум через четверть часа, дороги как после бомбежки, продавцы в магазинах заняты исключительно собой, цены как Москве), так еще и местные на всех уровнях смотрят на туристов, как на кошельки. В итоге купили путевки на Кипр за свой счет.
Раньше тоже смеялись когда они Крым "нашим" называли. А в 2014 все смешки прекратились. Так что не глупые ржущие смайлики ставить надо, а серьезно подумать над тем чтобы не допустить повторения ситуации, когда они пойдут за "своей" водой.
Пойти они конечно пойдут... но вовсе не за водой.
Ну-ну, и кто и что их остановит?
Никто вас останавливать не будет. Откуда бы волгари не были - из Лахты, Уфы или Н.новгорода.
Дружно пойдете. Хотя почему "пойдете" - уже идете.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Волгарь написав:Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - июль 2019 года 15.08.2019 14:00
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - июль 2019 года составило: - объем поступивших доходов – 11 469 473,1 млн. рублей или 56,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - исполнение расходов – 9 441 633,7 млн. рублей или 51,6% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 49,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 2 027 839,4 млн. рублей.
https://www.minfin.ru/ru/ Год назад цифры были скромнее (млрд. руб) Доходы, всего 10 496 Расходы, всего 9 114 Профицит (+) 1 382
А волгарю хоть об стенку горохом, что профицит - это плохо, даже хуже дефицита!
Дефицит бюджета призван мобилизировать заемный ресурс для развития экономики (даже если тратится не на инвестиции, а на социальные нужды - они в свою очередь посредством роста спроса стимулируют частные инвестиции).
Профицит же - самая настоящая лень в масштабах страны! Несостоятельность применить экономическую прибыль во благо. Россияне импортируют все, что только можно, при этом вместо того, чтобы тратить куш от экспорта углеводородов в развитие внутреннего производства, тупо складируют его в западные ценные бумаги...