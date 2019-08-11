Додано: Чет 15 сер, 2019 16:44

Shram написав: Sommer написав:

Раньше тоже смеялись когда они Крым "нашим" называли.

А в 2014 все смешки прекратились.

Так что не глупые ржущие смайлики ставить надо, а серьезно подумать над тем чтобы не допустить повторения ситуации, когда они пойдут за "своей" водой.





Пойти они конечно пойдут... но вовсе не за водой.

Пойти они конечно пойдут... но вовсе не за водой.



Ну-ну, и кто и что их остановит?

Ваши смайлики?



Или сейчас опять песня начнется про "наши добрые партнеры и друзья светлые эльфы с Запада не дадут своих укро-хоббитов в обиду и остановят злобных орков"?

Как там - "заграница нам поможет!" Ну-ну, и кто и что их остановит?Ваши смайлики?Или сейчас опять песня начнется про "наши добрые партнеры и друзья светлые эльфы с Запада не дадут своих укро-хоббитов в обиду и остановят злобных орков"?Как там - "заграница нам поможет!"

НИКТО НИКУДА НЕ ПОЙДЕТ. Да и зачем? Крым без СКК собрал зерна больше,чем собирал в среднем с СКК. Да и, если честно - зерновые в Крыму с урожаем сам 12 - это преступление. Кому нужно это зерно, если напротив через пролив кубанцы собирают сам-25. Земли там чуть раньше, чуть позже отойдут под тепличное овощеводство и садоводство на гидропонике, а о зерновых, тем более РИСЕ В СТЕПИ!, как было с СКК, просто забудут.Увы, но проблема Крыма в целом вовсе не в воде,а в МЕНТАЛИТЕТЕ. В этом году в РФ вышел закон, по которому до 6% ФОП можно тратить (не облагая никакими налогами) НА ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ (только на покупку путевок). У моего зятя на работе выделили ему 100 тыс. И он с моей сестрой решили купить путевки в хороший крымский санаторий и съездить туда отдохнуть за счет фирмы.Во-первых, все более-менее приличное уже продано. А во-вторых он позвонил своему брату, который в июле побывал в Крыму. Ответ был однозначен - НИКОГДА БОЛЬШЕ И НИКОМУ НЕ СОВЕТУЕМ. Мало того, что совок-совком во всем (полотенца в номерах меняют после унизительных просьб, все обшарпано, официант подходит минимум через четверть часа, дороги как после бомбежки, продавцы в магазинах заняты исключительно собой, цены как Москве), так еще и местные на всех уровнях смотрят на туристов, как на кошельки.В итоге купили путевки на Кипр за свой счет.