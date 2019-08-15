Они и 25 лет Крым не шли брать.
А потом взяли и пришли.
И Украина оказалась к этому не готова абсолютно.
Тоже до этого, на визиты московских мэров и речи про "наш Севастополь" украинцы ржали и насмехались.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:30
Они и 25 лет Крым не шли брать.
А потом взяли и пришли.
И Украина оказалась к этому не готова абсолютно.
Тоже до этого, на визиты московских мэров и речи про "наш Севастополь" украинцы ржали и насмехались.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:13
Потому что ваш плешивый карлик неоднократно повторял, что Крым украинский и что рашка будет соблюдать все договора.
Никто же не догадывался, что он поехал кукушкой и решит устроить первую со времен Второй Мировой аннексию в Европе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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