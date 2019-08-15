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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:30

  pesikot написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:Пойти они конечно пойдут... но вовсе не за водой. :mrgreen:


Ну-ну, и кто и что их остановит?
Ваши смайлики?

5 лет не шли, а теперь пойдут.
Это из разряда той вашей веры, что за 2 недели могут Киев взять.


Они и 25 лет Крым не шли брать.
А потом взяли и пришли.
И Украина оказалась к этому не готова абсолютно.
Тоже до этого, на визиты московских мэров и речи про "наш Севастополь" украинцы ржали и насмехались.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:13

  Shram написав:Они и 25 лет Крым не шли брать.
А потом взяли и пришли.
И Украина оказалась к этому не готова абсолютно.
Тоже до этого, на визиты московских мэров и речи про "наш Севастополь" украинцы ржали и насмехались.


Потому что ваш плешивый карлик неоднократно повторял, что Крым украинский и что рашка будет соблюдать все договора.

Никто же не догадывался, что он поехал кукушкой и решит устроить первую со времен Второй Мировой аннексию в Европе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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