Они и 25 лет Крым не шли брать.
А потом взяли и пришли.
И Украина оказалась к этому не готова абсолютно.
Тоже до этого, на визиты московских мэров и речи про "наш Севастополь" украинцы ржали и насмехались.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:30
Они и 25 лет Крым не шли брать.
А потом взяли и пришли.
И Украина оказалась к этому не готова абсолютно.
Тоже до этого, на визиты московских мэров и речи про "наш Севастополь" украинцы ржали и насмехались.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:13
Потому что ваш плешивый карлик неоднократно повторял, что Крым украинский и что рашка будет соблюдать все договора.
Никто же не догадывался, что он поехал кукушкой и решит устроить первую со времен Второй Мировой аннексию в Европе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:40
А что в международной политике верят словам?
Французы вон с Каддафи в обнимку ходили, а потом вбомбили страну в средневековье.
Американцы опять же поддельными пробирками трясли прежде чем Ирак развалить.
Украинские высшие чиновники поголовно наивные идиоты?
Вроде нетрудно догадаться, что если не развивать и не поддерживать в порядке свои вооруженные силы, то рано или поздно придут те кто сильнее и отожмут что-нибудь.
Эта аксиома тысячелетиями человеческой истории доказана.
Но украинцам хочется самим по граблям пройтись, да ещё и неоднократно.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43
Які в цьому питанні претензії до Турчинова-Порошенко-Парубія-Яценюка-Гройсмана?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:05
Сколько новых боевых самолетов поставлено в ВСУ за последние пять лет? Ноль.
Вертолетов? Ноль
Сколько военных кораблей построено? Ноль
Новейших танков Оплот сколько поставлено? Ноль
Знаете сколько БТР-4 построили за 2 последних года? Семь.
Семь БТРов за два года на 40-миллионную страну.
Миллиарды гривен ушли вникуда. Свинарчукам на дачи и в офшорки.
Какие тут могут быть претензии к Турчиновым-Порошенкам-Парубиям-Яценюкам-Гройсманам?
Кстати когда я запостил цифры поставок нового вооружения в армию России, мои посты тут же удалили.
Видать нельзя пугать украинца такими цифрами, а то начнет задавать неприятные вопросы властям.
Теперь уже точно не вернусь
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