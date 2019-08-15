Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:40

Sommer написав: Shram написав: Они и 25 лет Крым не шли брать.

А потом взяли и пришли.

И Украина оказалась к этому не готова абсолютно.

Тоже до этого, на визиты московских мэров и речи про "наш Севастополь" украинцы ржали и насмехались. Они и 25 лет Крым не шли брать.А потом взяли и пришли.И Украина оказалась к этому не готова абсолютно.Тоже до этого, на визиты московских мэров и речи про "наш Севастополь" украинцы ржали и насмехались.



Потому что ваш плешивый карлик неоднократно повторял, что Крым украинский и что рашка будет соблюдать все договора.

Потому что ваш плешивый карлик неоднократно повторял, что Крым украинский и что рашка будет соблюдать все договора.

А что в международной политике верят словам?Французы вон с Каддафи в обнимку ходили, а потом вбомбили страну в средневековье.Американцы опять же поддельными пробирками трясли прежде чем Ирак развалить.Украинские высшие чиновники поголовно наивные идиоты?Вроде нетрудно догадаться, что если не развивать и не поддерживать в порядке свои вооруженные силы, то рано или поздно придут те кто сильнее и отожмут что-нибудь.Эта аксиома тысячелетиями человеческой истории доказана.Но украинцам хочется самим по граблям пройтись, да ещё и неоднократно.