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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:12

  budivelnik написав:
Лондонський Міжнародний інститут стратегічних досліджень у своєму виданні The Military Balance 2018 року зазначає, що Збройні сили України налічують 832 танків, 1087 бойових машин піхоти і 548 розвідувальних бронемашин, 1737 одиниць артилерії, 90 тактичних ракетних комплексів, і 35 ударних гелікоптерів. Військово-морські сили мають на озброєнні 1 фрегат і 10 військових суден меншого класу. Українська авіація налічує 71 винищувачів, 14 бомбардувальників, 31 штурмовик, 30 транспортних літаків

Тому й бісяться москалики пускаючи слюну в монітори ,що ми зробили по своєму... і тепер їм не вийде пройтись маршем по нашій території.


так получается что в 2013 году русские ещё больше боялись

The Military Balance (за 2013 г.) приводятся следующие данные по вооружённым
силам Украины 1 110 танков (10 Т-84 "Оплот" и 1100 Т-64),. 4 460 единиц лёгкой бронетехники (БТР, БМП, БМД, БРДМ),. 3 350
орудий, миномётов и РСЗО, 177 армейских вертолётов (139 Ми-24 и 38 Ми-8), 162 истребителя (36 Су-27, 126 МиГ-29), 72 фронто-
вых бомбардировщика и штурмовика (36 Су-24 и 36 Су-25), 20 военно-транспортных самолётов Ил-76.


Итого- с 2013 по 2018 год ВСУ потеряно
танков - 300 штук
легкой бронетехники - 3000 штук
арт орудий - 1500 штук
вертолетов - 100 штук
истребителей - 90 штук
бомбардировщиков - 30 штук
Теперь уже точно не вернусь
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