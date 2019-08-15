В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Лондонський Міжнародний інститут стратегічних досліджень у своєму виданні The Military Balance 2018 року зазначає, що Збройні сили України налічують 832 танків, 1087 бойових машин піхоти і 548 розвідувальних бронемашин, 1737 одиниць артилерії, 90 тактичних ракетних комплексів, і 35 ударних гелікоптерів. Військово-морські сили мають на озброєнні 1 фрегат і 10 військових суден меншого класу. Українська авіація налічує 71 винищувачів, 14 бомбардувальників, 31 штурмовик, 30 транспортних літаків
Тому й бісяться москалики пускаючи слюну в монітори ,що ми зробили по своєму... і тепер їм не вийде пройтись маршем по нашій території.
так получается что в 2013 году русские ещё больше боялись
The Military Balance (за 2013 г.) приводятся следующие данные по вооружённым силам Украины 1 110 танков (10 Т-84 "Оплот" и 1100 Т-64),. 4 460 единиц лёгкой бронетехники (БТР, БМП, БМД, БРДМ),. 3 350 орудий, миномётов и РСЗО, 177 армейских вертолётов (139 Ми-24 и 38 Ми-8), 162 истребителя (36 Су-27, 126 МиГ-29), 72 фронто- вых бомбардировщика и штурмовика (36 Су-24 и 36 Су-25), 20 военно-транспортных самолётов Ил-76.
Итого- с 2013 по 2018 год ВСУ потеряно танков - 300 штук легкой бронетехники - 3000 штук арт орудий - 1500 штук вертолетов - 100 штук истребителей - 90 штук бомбардировщиков - 30 штук
zРадио написав:Я отмечаю интересную статистическую закономерность - чем дальше от российской границы, тем более храбр диванный патриот
А я відмічаю іншу статистичну закономірність - на територіях де найбільше ратують за російську і дружбу з москалями-найсильніше йдуть бойові дії... Таким чином проста констатація факту Хочеш снаряди над головою - вимагай введення російської як другої державної і дружби з росією... Єдиний нюанс-москалики поняття дружба по своєму розуміють і насаджують ці поняття з допомогою бойових бурятів з кадирівцями.
zРадио написав:А не ты ли называл меня агентом кремля, когда я критиковал закупку готовых тепловозов у GE вместо модернизации имеющихся?
1 ти для мене агент не тому що щось десь пропонував-а тому що критикуєш все і вся без розбору При чому критикуєш і ті речі де тебе фейсом об тейбл повозили -наприклад ревер газу.... 2 Тепловози це комерційне питання + ті тепловози які в нас були вже точно три рази виїздили всі можливі і неможливі параметри... В той час коли техніка на консервації - не пройшла і 100 км... , тобто нова,але розукомплектована. Тепловоз же з зносом колісних пар,двигунів,генераторів.металу - це не тепловоз- це металобрухт.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:А я відмічаю іншу статистичну закономірність - на територіях де найбільше ратують за російську і дружбу з москалями-найсильніше йдуть бойові дії...
Это действительно так. Но это корреляция, а не причинно-следственная связь (петух прокукарекал - солнце взошло). Когда США боролись за независимость от Англии, сторонники короля Георга III говорили на таком же английском, как и сторонники Вашингтона.
Ты утверждаешь, что война пришла туда, где повсеместно использовался русский язык. А я тебе в ответ скажу, что война пришла туда, где ограничение на использование русского языка в силу его повсеместности спровоцировало народное недовольство. И то, и другое - правда, а причинно-следственные связи - противоположные.
budivelnik написав:При чому критикуєш і ті речі де тебе фейсом об тейбл повозили -наприклад ревер газу.... 2 Тепловози це комерційне питання + ті тепловози які в нас були вже точно три рази виїздили всі можливі і неможливі параметри... В той час коли техніка на консервації - не пройшла і 100 км... , тобто нова,але розукомплектована. Тепловоз же з зносом колісних пар,двигунів,генераторів.металу - це не тепловоз- це металобрухт.
Ко-ко-ко, да как он посмел усомниться в правильности курса Порошенко, ко-ко-ко
Если бы Порошенко имел рейтинг, а не анти-рейтинг, в 80%, ты мог бы предъявлять мне претензии в предвзятости. А так - предъяви лучше себе претензию в лизоблюдстве!
PS: твой перл относительно работоспособности военной техники после расконсервации спустя 25 лет даже комментировать нечего - ты абсолютно не разбираешься в сроках ее полезного использования и правилах хранения!
PPS: по реверсу газа я всех порохоботов, включая тебя, скопом сажаю в лужу, разоблачая ложь их темников, призванную сокрыть воровство на разнице цен и показать фейковую управленческую эффективность