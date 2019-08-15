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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:12

  budivelnik написав:
Лондонський Міжнародний інститут стратегічних досліджень у своєму виданні The Military Balance 2018 року зазначає, що Збройні сили України налічують 832 танків, 1087 бойових машин піхоти і 548 розвідувальних бронемашин, 1737 одиниць артилерії, 90 тактичних ракетних комплексів, і 35 ударних гелікоптерів. Військово-морські сили мають на озброєнні 1 фрегат і 10 військових суден меншого класу. Українська авіація налічує 71 винищувачів, 14 бомбардувальників, 31 штурмовик, 30 транспортних літаків

Тому й бісяться москалики пускаючи слюну в монітори ,що ми зробили по своєму... і тепер їм не вийде пройтись маршем по нашій території.


так получается что в 2013 году русские ещё больше боялись

The Military Balance (за 2013 г.) приводятся следующие данные по вооружённым
силам Украины 1 110 танков (10 Т-84 "Оплот" и 1100 Т-64),. 4 460 единиц лёгкой бронетехники (БТР, БМП, БМД, БРДМ),. 3 350
орудий, миномётов и РСЗО, 177 армейских вертолётов (139 Ми-24 и 38 Ми-8), 162 истребителя (36 Су-27, 126 МиГ-29), 72 фронто-
вых бомбардировщика и штурмовика (36 Су-24 и 36 Су-25), 20 военно-транспортных самолётов Ил-76.


Итого- с 2013 по 2018 год ВСУ потеряно
танков - 300 штук
легкой бронетехники - 3000 штук
арт орудий - 1500 штук
вертолетов - 100 штук
истребителей - 90 штук
бомбардировщиков - 30 штук
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:43

  zРадио написав:Я отмечаю интересную статистическую закономерность - чем дальше от российской границы, тем более храбр диванный патриот
А я відмічаю іншу статистичну закономірність - на територіях де найбільше ратують за російську і дружбу з москалями-найсильніше йдуть бойові дії...
Таким чином проста констатація факту
Хочеш снаряди над головою - вимагай введення російської як другої державної і дружби з росією...
Єдиний нюанс-москалики поняття дружба по своєму розуміють і насаджують ці поняття з допомогою бойових бурятів з кадирівцями.


  zРадио написав:А не ты ли называл меня агентом кремля, когда я критиковал закупку готовых тепловозов у GE вместо модернизации имеющихся?
1 ти для мене агент не тому що щось десь пропонував-а тому що критикуєш все і вся без розбору
При чому критикуєш і ті речі де тебе фейсом об тейбл повозили -наприклад ревер газу....
2 Тепловози це комерційне питання + ті тепловози які в нас були вже точно три рази виїздили всі можливі і неможливі параметри...
В той час коли техніка на консервації - не пройшла і 100 км... , тобто нова,але розукомплектована.
Тепловоз же з зносом колісних пар,двигунів,генераторів.металу - це не тепловоз- це металобрухт.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:44

Shram
Ну-ну
В 2014 на момент окупації Криму у нас було 7500 осіб в боєздатних частинах
Виходить що статистика 2013 - або бреше ,або з 2013 по 2014 ми загубили 80% армії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 23:18

  budivelnik написав:А я відмічаю іншу статистичну закономірність - на територіях де найбільше ратують за російську і дружбу з москалями-найсильніше йдуть бойові дії...


Это действительно так. Но это корреляция, а не причинно-следственная связь (петух прокукарекал - солнце взошло). Когда США боролись за независимость от Англии, сторонники короля Георга III говорили на таком же английском, как и сторонники Вашингтона.

Ты утверждаешь, что война пришла туда, где повсеместно использовался русский язык. А я тебе в ответ скажу, что война пришла туда, где ограничение на использование русского языка в силу его повсеместности спровоцировало народное недовольство. И то, и другое - правда, а причинно-следственные связи - противоположные.

  budivelnik написав:При чому критикуєш і ті речі де тебе фейсом об тейбл повозили -наприклад ревер газу....
2 Тепловози це комерційне питання + ті тепловози які в нас були вже точно три рази виїздили всі можливі і неможливі параметри...
В той час коли техніка на консервації - не пройшла і 100 км... , тобто нова,але розукомплектована.
Тепловоз же з зносом колісних пар,двигунів,генераторів.металу - це не тепловоз- це металобрухт.


Ко-ко-ко, да как он посмел усомниться в правильности курса Порошенко, ко-ко-ко :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Если бы Порошенко имел рейтинг, а не анти-рейтинг, в 80%, ты мог бы предъявлять мне претензии в предвзятости. А так - предъяви лучше себе претензию в лизоблюдстве!

PS: твой перл относительно работоспособности военной техники после расконсервации спустя 25 лет даже комментировать нечего - ты абсолютно не разбираешься в сроках ее полезного использования и правилах хранения!

PPS: по реверсу газа я всех порохоботов, включая тебя, скопом сажаю в лужу, разоблачая ложь их темников, призванную сокрыть воровство на разнице цен и показать фейковую управленческую эффективность
zРадио
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