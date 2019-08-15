Додано: Нед 18 сер, 2019 12:41

zРадио написав: я всех порохоботов, включая тебя, скопом сажаю в лужу, я всех порохоботов, включая тебя, скопом сажаю в лужу,

Треуголка не жме?До Холяви вже звертався?По техніці на консервації1 Я відслужив 6 років - ти скільки ?2 Що сильніше зношене як технічно так і моральноТепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі?3 Що дешевше(вигідніше)Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий?Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...Так що йди і не ....ПСЯ за Армія-Мова-ВіраПроти армії - ти не виступаєшМову як єдину для використання у Держустановах -вимагає майбутній спікер ВР-РазумковЗалишилась- Віра....Як думаєшЩо дозволило Західній Україні вижити в Польщі(інша Мова, інша Віра) , Литві(інша Мова,інша Віра), Авчтро-Угорщині(інша Мова, інша Віра)І що дозволило сьогодні Україні вижити як Державі?Я кажу що АрміяА Мова і Віра не дадуть в майбутньому щоб над нашими головами рвались снаряди.Тому ще разПорошенко молодець і вибрав правильний курсТе що ти неадекват і не можеш зрозуміти стратегічні кроки - для мене не дивина , ти вже який місяць стверджуєш що реверс не можливий і при цьому забуваєш що він вже був ще в 2009 роціА технічний проект реверсу я тобі на коліні намалюю.Достатньо зробити обвязку компресорних станцій з труб і чотирьох вентилів,перемикання яких змінить напрямок руху газу на протилежний - без зміни роботи компресора.