Додано: Нед 18 сер, 2019 13:06

budivelnik написав: По техніці на консервації

1 Я відслужив 6 років - ти скільки ?

2 Що сильніше зношене як технічно так і морально

Тепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі?

3 Що дешевше(вигідніше)

Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий?

Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...

По техніці на консервації1 Я відслужив 6 років - ти скільки ?2 Що сильніше зношене як технічно так і моральноТепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі?3 Що дешевше(вигідніше)Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий?Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...

budivelnik написав: Я за Армія-Мова-Віра

Проти армії - ти не виступаєш

Мову як єдину для використання у Держустановах -вимагає майбутній спікер ВР-Разумков

Залишилась- Віра....

Я за Армія-Мова-ВіраПроти армії - ти не виступаєшМову як єдину для використання у Держустановах -вимагає майбутній спікер ВР-РазумковЗалишилась- Віра....

budivelnik написав: Як думаєш

Що дозволило Західній Україні вижити в Польщі(інша Мова, інша Віра) , Литві(інша Мова,інша Віра), Авчтро-Угорщині(інша Мова, інша Віра)

І що дозволило сьогодні Україні вижити як Державі?

Я кажу що Армія

А Мова і Віра не дадуть в майбутньому щоб над нашими головами рвались снаряди.

Як думаєшЩо дозволило Західній Україні вижити в Польщі(інша Мова, інша Віра) , Литві(інша Мова,інша Віра), Авчтро-Угорщині(інша Мова, інша Віра)І що дозволило сьогодні Україні вижити як Державі?Я кажу що АрміяА Мова і Віра не дадуть в майбутньому щоб над нашими головами рвались снаряди.

budivelnik написав: Те що ти неадекват і не можеш зрозуміти стратегічні кроки - для мене не дивина

Те що ти неадекват і не можеш зрозуміти стратегічні кроки - для мене не дивина

budivelnik написав: ти вже який місяць стверджуєш що реверс не можливий і при цьому забуваєш що він вже був ще в 2009 році

ти вже який місяць стверджуєш що реверс не можливий і при цьому забуваєш що він вже був ще в 2009 році

Думаешь, дешевыми риторическими приемчиками можно ответственно ответить на эти вопросы? Нет! Необходимо принимать индивидуальные решения по каждому объекту данной сложной техники! Модернизацию оружия я только приветствую, как и модернизацию тепловозов. И украинские предприятия - (Днепропетровский, и Крюковский заводы) готовы были по 100%-ной пост-оплате реставрировать и обслуживать тепловозы! Вместо этого твой герой ради встречи с Трампом продал национальный интерес за миллиард долларов!Я и против языка не выступаю - моя позиция полностью совпадает с позицией Разумкова. А истерику Рабиновича было просто неприятно слушать - типичный разжигатель вроде Фарион, только из противоположного лагеря.Западная Украина "выжила" точно так же, как Центральная, Южная и Восточная... Не знаю, какой особый смысл ты вкладываешь, но исторических подтверждений этому нет!Не надоело этот бред зачесывать? У США нет ни своего языка, ни своей веры, ни своей длинной истории. Как видно, это не мешает им процветать и уделывать такие страны, как РФ и Украина, отвлекающие внимание на бесконечные исторические и языковые споры, а также поиски "своего" пути!Лжешь! Нигде и никогда я не писал, что реверс технически невозможен - я говорил, что без модернизации (которая НЕ проведена до сих пор!!!) он ограничен пропускной способностью в 2 млрд кубов в год