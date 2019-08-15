В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Лондонський Міжнародний інститут стратегічних досліджень у своєму виданні The Military Balance 2018 року зазначає, що Збройні сили України налічують 832 танків, 1087 бойових машин піхоти і 548 розвідувальних бронемашин, 1737 одиниць артилерії, 90 тактичних ракетних комплексів, і 35 ударних гелікоптерів. Військово-морські сили мають на озброєнні 1 фрегат і 10 військових суден меншого класу. Українська авіація налічує 71 винищувачів, 14 бомбардувальників, 31 штурмовик, 30 транспортних літаків
Тому й бісяться москалики пускаючи слюну в монітори ,що ми зробили по своєму... і тепер їм не вийде пройтись маршем по нашій території.
так получается что в 2013 году русские ещё больше боялись
The Military Balance (за 2013 г.) приводятся следующие данные по вооружённым силам Украины 1 110 танков (10 Т-84 "Оплот" и 1100 Т-64),. 4 460 единиц лёгкой бронетехники (БТР, БМП, БМД, БРДМ),. 3 350 орудий, миномётов и РСЗО, 177 армейских вертолётов (139 Ми-24 и 38 Ми-8), 162 истребителя (36 Су-27, 126 МиГ-29), 72 фронто- вых бомбардировщика и штурмовика (36 Су-24 и 36 Су-25), 20 военно-транспортных самолётов Ил-76.
Итого- с 2013 по 2018 год ВСУ потеряно танков - 300 штук легкой бронетехники - 3000 штук арт орудий - 1500 штук вертолетов - 100 штук истребителей - 90 штук бомбардировщиков - 30 штук
zРадио написав:Я отмечаю интересную статистическую закономерность - чем дальше от российской границы, тем более храбр диванный патриот
А я відмічаю іншу статистичну закономірність - на територіях де найбільше ратують за російську і дружбу з москалями-найсильніше йдуть бойові дії... Таким чином проста констатація факту Хочеш снаряди над головою - вимагай введення російської як другої державної і дружби з росією... Єдиний нюанс-москалики поняття дружба по своєму розуміють і насаджують ці поняття з допомогою бойових бурятів з кадирівцями.
zРадио написав:А не ты ли называл меня агентом кремля, когда я критиковал закупку готовых тепловозов у GE вместо модернизации имеющихся?
1 ти для мене агент не тому що щось десь пропонував-а тому що критикуєш все і вся без розбору При чому критикуєш і ті речі де тебе фейсом об тейбл повозили -наприклад ревер газу.... 2 Тепловози це комерційне питання + ті тепловози які в нас були вже точно три рази виїздили всі можливі і неможливі параметри... В той час коли техніка на консервації - не пройшла і 100 км... , тобто нова,але розукомплектована. Тепловоз же з зносом колісних пар,двигунів,генераторів.металу - це не тепловоз- це металобрухт.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:А я відмічаю іншу статистичну закономірність - на територіях де найбільше ратують за російську і дружбу з москалями-найсильніше йдуть бойові дії...
Это действительно так. Но это корреляция, а не причинно-следственная связь (петух прокукарекал - солнце взошло). Когда США боролись за независимость от Англии, сторонники короля Георга III говорили на таком же английском, как и сторонники Вашингтона.
Ты утверждаешь, что война пришла туда, где повсеместно использовался русский язык. А я тебе в ответ скажу, что война пришла туда, где ограничение на использование русского языка в силу его повсеместности спровоцировало народное недовольство. И то, и другое - правда, а причинно-следственные связи - противоположные.
budivelnik написав:При чому критикуєш і ті речі де тебе фейсом об тейбл повозили -наприклад ревер газу.... 2 Тепловози це комерційне питання + ті тепловози які в нас були вже точно три рази виїздили всі можливі і неможливі параметри... В той час коли техніка на консервації - не пройшла і 100 км... , тобто нова,але розукомплектована. Тепловоз же з зносом колісних пар,двигунів,генераторів.металу - це не тепловоз- це металобрухт.
Ко-ко-ко, да как он посмел усомниться в правильности курса Порошенко, ко-ко-ко
Если бы Порошенко имел рейтинг, а не анти-рейтинг, в 80%, ты мог бы предъявлять мне претензии в предвзятости. А так - предъяви лучше себе претензию в лизоблюдстве!
PS: твой перл относительно работоспособности военной техники после расконсервации спустя 25 лет даже комментировать нечего - ты абсолютно не разбираешься в сроках ее полезного использования и правилах хранения!
PPS: по реверсу газа я всех порохоботов, включая тебя, скопом сажаю в лужу, разоблачая ложь их темников, призванную сокрыть воровство на разнице цен и показать фейковую управленческую эффективность
zРадио написав:я всех порохоботов, включая тебя, скопом сажаю в лужу,
Треуголка не жме? До Холяви вже звертався?
По техніці на консервації 1 Я відслужив 6 років - ти скільки ? 2 Що сильніше зношене як технічно так і морально Тепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі? 3 Що дешевше(вигідніше) Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий? Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...
Так що йди і не .... ПС Я за Армія-Мова-Віра Проти армії - ти не виступаєш Мову як єдину для використання у Держустановах -вимагає майбутній спікер ВР-Разумков Залишилась- Віра....
Як думаєш Що дозволило Західній Україні вижити в Польщі(інша Мова, інша Віра) , Литві(інша Мова,інша Віра), Авчтро-Угорщині(інша Мова, інша Віра) І що дозволило сьогодні Україні вижити як Державі? Я кажу що Армія А Мова і Віра не дадуть в майбутньому щоб над нашими головами рвались снаряди.
Тому ще раз Порошенко молодець і вибрав правильний курс Те що ти неадекват і не можеш зрозуміти стратегічні кроки - для мене не дивина , ти вже який місяць стверджуєш що реверс не можливий і при цьому забуваєш що він вже був ще в 2009 році А технічний проект реверсу я тобі на коліні намалюю. Достатньо зробити обвязку компресорних станцій з труб і чотирьох вентилів,перемикання яких змінить напрямок руху газу на протилежний - без зміни роботи компресора.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:По техніці на консервації 1 Я відслужив 6 років - ти скільки ? 2 Що сильніше зношене як технічно так і морально Тепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі? 3 Що дешевше(вигідніше) Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий? Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...
Думаешь, дешевыми риторическими приемчиками можно ответственно ответить на эти вопросы? Нет! Необходимо принимать индивидуальные решения по каждому объекту данной сложной техники! Модернизацию оружия я только приветствую, как и модернизацию тепловозов. И украинские предприятия - (Днепропетровский, и Крюковский заводы) готовы были по 100%-ной пост-оплате реставрировать и обслуживать тепловозы! Вместо этого твой герой ради встречи с Трампом продал национальный интерес за миллиард долларов!
budivelnik написав:Я за Армія-Мова-Віра Проти армії - ти не виступаєш Мову як єдину для використання у Держустановах -вимагає майбутній спікер ВР-Разумков Залишилась- Віра....
Я и против языка не выступаю - моя позиция полностью совпадает с позицией Разумкова. А истерику Рабиновича было просто неприятно слушать - типичный разжигатель вроде Фарион, только из противоположного лагеря.
budivelnik написав:Як думаєш Що дозволило Західній Україні вижити в Польщі(інша Мова, інша Віра) , Литві(інша Мова,інша Віра), Авчтро-Угорщині(інша Мова, інша Віра) І що дозволило сьогодні Україні вижити як Державі? Я кажу що Армія А Мова і Віра не дадуть в майбутньому щоб над нашими головами рвались снаряди.
Западная Украина "выжила" точно так же, как Центральная, Южная и Восточная... Не знаю, какой особый смысл ты вкладываешь, но исторических подтверждений этому нет!
budivelnik написав:Те що ти неадекват і не можеш зрозуміти стратегічні кроки - для мене не дивина
Не надоело этот бред зачесывать? У США нет ни своего языка, ни своей веры, ни своей длинной истории. Как видно, это не мешает им процветать и уделывать такие страны, как РФ и Украина, отвлекающие внимание на бесконечные исторические и языковые споры, а также поиски "своего" пути!
budivelnik написав:ти вже який місяць стверджуєш що реверс не можливий і при цьому забуваєш що він вже був ще в 2009 році
Лжешь! Нигде и никогда я не писал, что реверс технически невозможен - я говорил, что без модернизации (которая НЕ проведена до сих пор!!!) он ограничен пропускной способностью в 2 млрд кубов в год
budivelnik написав:Тепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі? 3 Що дешевше(вигідніше) Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий? Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...
Ха-ха. Да вы танк на украинской 25-летней консервации видели? На нем прапор снял аккумулятор, сержант генератор, контрактник светотехнику и электромоторы, срочник все медные провода. Все что можно было продать с него сняли и продали (от прицелов, до шестеренок коробки). На него 25 лет с дырявой крыши бокса вода капала, все трубки и патрубки, сальники и резинки в пыль превратились. Оси колес к корпусу приржавели. Оно только на бумаге "танк", а в реале груда металлолома.
ВМФ России против флота США: реалии сузили масштаб российской флотилии до регионального Военно-морской флот России стремительно превращается во флот небольших кораблей. Более крупные суда постепенно выводятся из эксплуатации, заставляя Россию концентрироваться на региональных водах. Из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма.
Издание отмечает, что российский флот рассчитывает на устаревшие верфи, которые способны успешно производить лишь малые суда. Они, как утверждается в статье, вписываются в стратегию России, заключающейся в дестабилизации, а иногда и во вторжениях в соперничающие государства, находящиеся недалеко от ее периферии. В этой связи ВМФ России стремительно трансформируется во флот малых кораблей, которые занимают место крупных кораблей, тем самым превращая российские ВМС из рода войск со всемирным охватом действий в региональный флот. Издание называет показательным тот факт, что американский флот способен нести на борту около 12 тысяч наступательных ракет. При этом китайские корабли в совокупности могут нести 5,2 тысячи ракет в то время, как российский флот, несмотря на модификацию кораблей вроде «Смерча», способен нести не более 3,3 тысячи ракет. https://sprotyv.info/analitica/vmf-ross ... gionalnogo
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
ВМФ России против флота США: реалии сузили масштаб российской флотилии до регионального Издание отмечает, что российский флот рассчитывает на устаревшие верфи, которые способны успешно производить лишь малые суда. Они, как утверждается в статье, вписываются в стратегию России, заключающейся в дестабилизации, а иногда и во вторжениях в соперничающие государства, находящиеся недалеко от ее периферии.
Ну а теперь попробуйте перечислить такие государства, осознайте против кого Россия строит новые корабли.