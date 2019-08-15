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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:53

  Shram написав:
  Ukrainian написав:
ВМФ России против флота США: реалии сузили масштаб российской флотилии до регионального
Издание отмечает, что российский флот рассчитывает на устаревшие верфи, которые способны успешно производить лишь малые суда. Они, как утверждается в статье, вписываются в стратегию России, заключающейся в дестабилизации, а иногда и во вторжениях в соперничающие государства, находящиеся недалеко от ее периферии.


Ну а теперь попробуйте перечислить такие государства, осознайте против кого Россия строит новые корабли.

Украина, Грузия, Сирия
Другие соседи такие как Китай, Аляска(США), Финляндия, Норвегия рашке не по зубам.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:09

  Ukrainian написав:Из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма.


Вот это вы очень зря процитировали - Sommer как выйдет на смену, расскажет вам, кто интервент. Все же знают, что орудия флота США заряжены долларами, гамбургерами, лекарствами и демократией для туземцев :mrgreen: Интервенция ли это - нет, конечно. Чистое миссионерство и благодетель!
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