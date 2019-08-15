В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ВМФ России против флота США: реалии сузили масштаб российской флотилии до регионального Издание отмечает, что российский флот рассчитывает на устаревшие верфи, которые способны успешно производить лишь малые суда. Они, как утверждается в статье, вписываются в стратегию России, заключающейся в дестабилизации, а иногда и во вторжениях в соперничающие государства, находящиеся недалеко от ее периферии.
Ну а теперь попробуйте перечислить такие государства, осознайте против кого Россия строит новые корабли.
Украина, Грузия, Сирия Другие соседи такие как Китай, Аляска(США), Финляндия, Норвегия рашке не по зубам.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма.
Вот это вы очень зря процитировали - Sommer как выйдет на смену, расскажет вам, кто интервент. Все же знают, что орудия флота США заряжены долларами, гамбургерами, лекарствами и демократией для туземцев Интервенция ли это - нет, конечно. Чистое миссионерство и благодетель!