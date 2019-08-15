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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:09

  Ukrainian написав:Из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма.


Вот это вы очень зря процитировали - Sommer как выйдет на смену, расскажет вам, кто интервент. Все же знают, что орудия флота США заряжены долларами, гамбургерами, лекарствами и демократией для туземцев :mrgreen: Интервенция ли это - нет, конечно. Чистое миссионерство и благодетель!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:48

  Ukrainian написав:
Ну а теперь попробуйте перечислить такие государства, осознайте против кого Россия строит новые корабли.

Украина, Грузия, Сирия
Другие соседи такие как Китай, Аляска(США), Финляндия, Норвегия рашке не по зубам.


Если американцы это понимают, вы это понимаете, я это понимаю, то почему руководство Украины этого не понимает?
Или понимает?
Тогда почему ничего не делает чтобы противостоять этой угрозе?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:42

  Shram написав:
  Ukrainian написав:
Ну а теперь попробуйте перечислить такие государства, осознайте против кого Россия строит новые корабли.

Украина, Грузия, Сирия
Другие соседи такие как Китай, Аляска(США), Финляндия, Норвегия рашке не по зубам.


Если американцы это понимают, вы это понимаете, я это понимаю, то почему руководство Украины этого не понимает?
Или понимает?
Тогда почему ничего не делает чтобы противостоять этой угрозе?

Потому что НЕТУ ДЕНЕГ. В РФ есть четкое понимание того, что большой корабль - отличная мишень. Даже авианосный ордер в полном составе не сможет перехватить Кинжал, летящий со скоростью 3 км/с на дальность 3 000 км. При том,что сам авианосец с самолетами стоит миллиардов 6, а гиперзвуковая ракета с тактической боеголовкой, гарантирующей его аннигиляцию - максимум пару миллионов.
Волгарь
 
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