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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 сер, 2019 18:09
Ukrainian написав:
Из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма
.
Вот это вы очень зря процитировали - Sommer
как выйдет на смену, расскажет вам, кто интервент. Все же знают, что орудия флота США заряжены долларами, гамбургерами, лекарствами и демократией для туземцев
Интервенция ли это - нет, конечно. Чистое миссионерство и благодетель!
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:48
Ukrainian написав:
Украина
Ну а теперь попробуйте перечислить такие государства, осознайте против кого Россия строит новые корабли.
, Грузия, Сирия
Другие соседи такие как Китай, Аляска(США), Финляндия, Норвегия рашке не по зубам.
Если американцы это понимают, вы это понимаете, я это понимаю, то почему руководство Украины этого не понимает?
Или понимает?
Тогда почему ничего не делает чтобы противостоять этой угрозе?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Пон 19 сер, 2019 12:42
Shram написав: Ukrainian написав:
Украина
Ну а теперь попробуйте перечислить такие государства, осознайте против кого Россия строит новые корабли.
, Грузия, Сирия
Другие соседи такие как Китай, Аляска(США), Финляндия, Норвегия рашке не по зубам.
Если американцы это понимают, вы это понимаете, я это понимаю, то почему руководство Украины этого не понимает?
Или понимает?
Тогда почему ничего не делает чтобы противостоять этой угрозе?
Потому что НЕТУ ДЕНЕГ. В РФ есть четкое понимание того, что большой корабль - отличная мишень. Даже авианосный ордер в полном составе не сможет перехватить Кинжал, летящий со скоростью 3 км/с на дальность 3 000 км. При том,что сам авианосец с самолетами стоит миллиардов 6, а гиперзвуковая ракета с тактической боеголовкой, гарантирующей его аннигиляцию - максимум пару миллионов.
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Волгарь
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:02
Волгарь написав:
Даже авианосный ордер в полном составе не сможет перехватить Кинжал, летящий со скоростью 3 км/с на дальность 3 000 км
Цікаво
А що може перехопити ракету, яка летить з швидкістю в 500 м/сек ,яка запущена з відстані в 100 км і летить на висоті в 100 метрів над рівнем моря???
А раз нічого-то нафіга нам кінджали і різна інша беліберда... ми і старими дідівськими ракетами всю акваторію Чорного моря на відстані в 100 км від нашого берега перекриємо
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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