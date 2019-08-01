В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Ukrainian написав:Из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма.
Вот это вы очень зря процитировали - Sommer как выйдет на смену, расскажет вам, кто интервент. Все же знают, что орудия флота США заряжены долларами, гамбургерами, лекарствами и демократией для туземцев Интервенция ли это - нет, конечно. Чистое миссионерство и благодетель!
Ну а теперь попробуйте перечислить такие государства, осознайте против кого Россия строит новые корабли.
Украина, Грузия, Сирия Другие соседи такие как Китай, Аляска(США), Финляндия, Норвегия рашке не по зубам.
Если американцы это понимают, вы это понимаете, я это понимаю, то почему руководство Украины этого не понимает? Или понимает? Тогда почему ничего не делает чтобы противостоять этой угрозе?
Потому что НЕТУ ДЕНЕГ. В РФ есть четкое понимание того, что большой корабль - отличная мишень. Даже авианосный ордер в полном составе не сможет перехватить Кинжал, летящий со скоростью 3 км/с на дальность 3 000 км. При том,что сам авианосец с самолетами стоит миллиардов 6, а гиперзвуковая ракета с тактической боеголовкой, гарантирующей его аннигиляцию - максимум пару миллионов.
Волгарь написав:Даже авианосный ордер в полном составе не сможет перехватить Кинжал, летящий со скоростью 3 км/с на дальность 3 000 км
Цікаво А що може перехопити ракету, яка летить з швидкістю в 500 м/сек ,яка запущена з відстані в 100 км і летить на висоті в 100 метрів над рівнем моря??? А раз нічого-то нафіга нам кінджали і різна інша беліберда... ми і старими дідівськими ракетами всю акваторію Чорного моря на відстані в 100 км від нашого берега перекриємо
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:А що може перехопити ракету, яка летить з швидкістю в 500 м/сек ,яка запущена з відстані в 100 км і летить на висоті в 100 метрів над рівнем моря??? А раз нічого-то нафіга нам кінджали і різна інша беліберда... ми і старими дідівськими ракетами всю акваторію Чорного моря на відстані в 100 км від нашого берега перекриємо
Думаю, у вас ничего не получится из этой затеи, ибо нет у вас дедовских ракет.
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций на 01/08/2019 71.3 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514 2 217,5 т. Которые на 1/8 стоили 102 млрд. долларов, а сейчас уже 108 млрд.
budivelnik написав:Тепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі? 3 Що дешевше(вигідніше) Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий? Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...
Ха-ха. Да вы танк на украинской 25-летней консервации видели?
О, нам волгарь из Уфы будет рассказывать еще и про украинские танки? Совсем уже заврались.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Ukrainian написав:Из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма.
Вот это вы очень зря процитировали - Sommer как выйдет на смену, расскажет вам, кто интервент. Все же знают, что орудия флота США заряжены долларами, гамбургерами, лекарствами и демократией для туземцев Интервенция ли это - нет, конечно. Чистое миссионерство и благодетель!
Ага. За последние 100 с лишним лет неких лишнехромосомных пришлось спасать лекарствами и гамбургерами 4 раза.
Благодарность, кстати, высказали только самый первый раз (см. картины Айвазовского).
Натура такая, гниловатая.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.