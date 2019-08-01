Додано: Вів 20 сер, 2019 15:49

Shram написав: budivelnik написав: Тепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі?

3 Що дешевше(вигідніше)

Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий?

Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...



Тепловоз,який 25 років тягав вагони , чи танк який 25 років стояв в боксі?3 Що дешевше(вигідніше)Відновити тепловоз який 25 років активно використовувався чи купити новий?Танк який стояв на консервації чи побудувати новий...



Ха-ха.

Да вы танк на украинской 25-летней консервации видели?

Ха-ха.Да вы танк на украинской 25-летней консервации видели?



О, нам волгарь из Уфы будет рассказывать еще и про украинские танки? Совсем уже заврались. О, нам волгарь из Уфы будет рассказывать еще и про украинские танки? Совсем уже заврались.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.