Производство украинского подсолнечного масла за последние 20 лет увеличилось в 15,3 раза, а его экспорт возрос в 28,4 раза.
Но волгарям можно только принижать успехи Украины и возвеличивать РФ, поэтому про такое они не напишут.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 16:27
Но волгарям можно только принижать успехи Украины и возвеличивать РФ, поэтому про такое они не напишут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 22 сер, 2019 06:58
Ты действительно считаешь увеличение экспорта подсолнечного масла из Украины за успех? Не истощает ли эта с\х культура украинский чернозем?
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:37
ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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