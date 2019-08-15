В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными. У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?
Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.
shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными. У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?
Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.
Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?
shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными. У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?
Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.
Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?
Нет конечно, жалобы по поводу отсутствия денег никто отслеживать не будет ни у нас, ни в Севастополе, это совершенно точно. Даже если прослушивают, то такие мелочи оставят без внимания.