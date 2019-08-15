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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 510511512513
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:27

  Волгарь написав: Еще разительнее перемены в свекловодстве и производстве масличных - производство сахара с советских времен выросло с 3,9 до 6,5 млн. т, растительного масла с 1,1 до 6,5+ млн. т!


http://zet.in.ua/statistika-2/proizvodstvo-rastitelnyx-masel-v-ukraine/
Производство украинского подсолнечного масла за последние 20 лет увеличилось в 15,3 раза, а его экспорт возрос в 28,4 раза.


Но волгарям можно только принижать успехи Украины и возвеличивать РФ, поэтому про такое они не напишут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 06:58

  Sommer написав:
  Волгарь написав: Еще разительнее перемены в свекловодстве и производстве масличных - производство сахара с советских времен выросло с 3,9 до 6,5 млн. т, растительного масла с 1,1 до 6,5+ млн. т!


http://zet.in.ua/statistika-2/proizvodstvo-rastitelnyx-masel-v-ukraine/
Производство украинского подсолнечного масла за последние 20 лет увеличилось в 15,3 раза, а его экспорт возрос в 28,4 раза.


Но волгарям можно только принижать успехи Украины и возвеличивать РФ, поэтому про такое они не напишут.
Ты действительно считаешь увеличение экспорта подсолнечного масла из Украины за успех? Не истощает ли эта с\х культура украинский чернозем?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:37

ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:51

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?


Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:07

  freeze написав:
shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?


Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.


Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:23

  shapo написав:
  freeze написав:
shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?


Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.


Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?


Нет конечно, жалобы по поводу отсутствия денег никто отслеживать не будет ни у нас, ни в Севастополе, это совершенно точно. Даже если прослушивают, то такие мелочи оставят без внимания.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:26

  shapo написав:..
Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?
Если бы так прям отслеживали, то мою тещу в Крыму давно посадили! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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