Производство украинского подсолнечного масла за последние 20 лет увеличилось в 15,3 раза, а его экспорт возрос в 28,4 раза.
Но волгарям можно только принижать успехи Украины и возвеличивать РФ, поэтому про такое они не напишут.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:27
Но волгарям можно только принижать успехи Украины и возвеличивать РФ, поэтому про такое они не напишут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:37
ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:51
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:07
Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:23
Нет конечно, жалобы по поводу отсутствия денег никто отслеживать не будет ни у нас, ни в Севастополе, это совершенно точно. Даже если прослушивают, то такие мелочи оставят без внимания.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:26
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:38
Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".
Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.
Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор".
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:06
Я из поколения которое впервые увидело привезенное из Новороссийска пепси в 1972г,так что со страхом перед прослушкой советских людей знаком не из гугла.
Родственница шурина работает юристом то ли в прокуратуре, то ли в каком - то суде Севастополя.
Насколько я понял страх вызывает критика нынешней власти.
Я этому поверил т. к. иногда общаюсь со своей двоюродной сестрой из Калуги и с удивлением узнал что критика какого-то местного царька у них целое событие.
При СССР эта фраза относилась именно к прослушке компетентными органами, а не к признанию в любви или тем более каким-то сделкам подпольных цеховиков
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|