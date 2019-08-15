Додано: Чет 22 сер, 2019 09:38

shapo написав: ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.

У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"? , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?

Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор".