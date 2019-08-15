Додано: Чет 22 сер, 2019 10:52

shapo написав: ceba написав: Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".

Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.

Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор". Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор".

Я из поколения которое впервые увидело привезенное из Новороссийска пепси в 1972г,так что со страхом перед прослушкой советских людей знаком не из гугла.

Родственница шурина работает юристом то ли в прокуратуре, то ли в каком - то суде Севастополя.

Насколько я понял страх вызывает критика нынешней власти.

Я этому поверил т. к. иногда общаюсь со своей двоюродной сестрой из Калуги и с удивлением узнал что критика какого-то местного царька у них целое событие.

При СССР эта фраза относилась именно к прослушке компетентными органами, а не к признанию в любви или тем более каким-то сделкам подпольных цеховиков Я из поколения которое впервые увидело привезенное из Новороссийска пепси в 1972г,так что со страхом перед прослушкой советских людей знаком не из гугла.Родственница шурина работает юристом то ли в прокуратуре, то ли в каком - то суде Севастополя.Насколько я понял страх вызывает критика нынешней власти.Я этому поверил т. к. иногда общаюсь со своей двоюродной сестрой из Калуги и с удивлением узнал что критика какого-то местного царька у них целое событие.При СССР эта фраза относилась именно к прослушке компетентными органами, а не к признанию в любви или тем более каким-то сделкам подпольных цеховиков

Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.