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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 510511512513
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:27

  Волгарь написав: Еще разительнее перемены в свекловодстве и производстве масличных - производство сахара с советских времен выросло с 3,9 до 6,5 млн. т, растительного масла с 1,1 до 6,5+ млн. т!


http://zet.in.ua/statistika-2/proizvodstvo-rastitelnyx-masel-v-ukraine/
Производство украинского подсолнечного масла за последние 20 лет увеличилось в 15,3 раза, а его экспорт возрос в 28,4 раза.


Но волгарям можно только принижать успехи Украины и возвеличивать РФ, поэтому про такое они не напишут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:37

ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:51

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?


Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:07

  freeze написав:
shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?


Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.


Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:23

  shapo написав:
  freeze написав:
shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?


Я вам скажу, что и у нас лишнее по телефону говорить нежелательно. И многие фигуранты самых различных дел вам это подтвердят.


Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?


Нет конечно, жалобы по поводу отсутствия денег никто отслеживать не будет ни у нас, ни в Севастополе, это совершенно точно. Даже если прослушивают, то такие мелочи оставят без внимания.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:26

  shapo написав:..
Что, даже критические замечания в сторону власти по поводу низкого уровня жизни у нас тоже кто-то отслеживает когда ТВ эфир и пр. СМИ ими забиты?
Если бы так прям отслеживали, то мою тещу в Крыму давно посадили! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:38

  shapo написав:ceba , родственники шурина оставшиеся в Севастополе при разговоре по вайберу бояться быть прослушанными.
У вас вернулись советские времена с их замечательной фразой " это разговор не по телефону"?
Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".
Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.
Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор".
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:06

  ceba написав:Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".
Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.
Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор".

Я из поколения которое впервые увидело привезенное из Новороссийска пепси в 1972г,так что со страхом перед прослушкой советских людей знаком не из гугла.
Родственница шурина работает юристом то ли в прокуратуре, то ли в каком - то суде Севастополя.
Насколько я понял страх вызывает критика нынешней власти.
Я этому поверил т. к. иногда общаюсь со своей двоюродной сестрой из Калуги и с удивлением узнал что критика какого-то местного царька у них целое событие.
При СССР эта фраза относилась именно к прослушке компетентными органами, а не к признанию в любви или тем более каким-то сделкам подпольных цеховиков
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:52

  shapo написав:
  ceba написав:Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".
Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.
Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор".

Я из поколения которое впервые увидело привезенное из Новороссийска пепси в 1972г,так что со страхом перед прослушкой советских людей знаком не из гугла.
Родственница шурина работает юристом то ли в прокуратуре, то ли в каком - то суде Севастополя.
Насколько я понял страх вызывает критика нынешней власти.
Я этому поверил т. к. иногда общаюсь со своей двоюродной сестрой из Калуги и с удивлением узнал что критика какого-то местного царька у них целое событие.
При СССР эта фраза относилась именно к прослушке компетентными органами, а не к признанию в любви или тем более каким-то сделкам подпольных цеховиков

Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.
Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:07

  Волгарь написав:Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.
Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.

А российская власть и Путин в кодовых словах нет?
Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
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shapo
 
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