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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:06
shapo написав:
А российская власть и Путин в кодовых словах нет?
Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
Вы часто критикуете власть разговаривая по телефону?
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ceba
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:19
shapo написав: Волгарь написав:
Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.
Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.
А российская власть и Путин в кодовых словах нет?
Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
Ну и напрасно -за критику власти или Путина по телефону НИКОГО в РФ НЕ НАКАЗЫВАЮТ. Конечно, такого безнаказанного произвола (достаточно почитать наш форум, где многие тирады вполне вполне соответствуют в духу Дер Штюрмер или Фольксширер беобахтер 80-ти летней давности) в России нет в принципе(и слава Богу), но в целом ситуация со свободой слова СОВЕРШЕННО ИНАЯ, чем ее рисуют УКРСМИ - достаточно сказать, что у меня в обычном кабельном пакете и ТВ Дождь, где критика Путина или власти составляет 95% всего эфирного времени, и Дойче Велле, и ВВС, и радио Франс Интернасиональ.
Вносят свою лепту и РБК, можно послушать Эхо Москвы, почитать Новую газету, не говоря о нескольких десятках (которые только я знаю) интернет-изданий. Проблема (для спонсоров этих СМИ в первую очередь) состоит в том, что как и в любой НОРМАЛЬНОЙ стране, где абсолютное большинство населения ЗАНЯТО ДЕЛОМ, 95% его АБСОЛЮТНО АПОЛИТИЧНО. Из оставшихся 5-ти политически активных процентов 80 люто ненавидят Америку и Гейропу, поэтому находятся гораздо правее Подполковника и К по своим воззрениям, а из оставшихся 20-ти % минимум 15 (и Ваш покорный слуга в том числе) получили такую прививку от хаоса, глядя на Майдан и современную Украину, что ни в коем случае не будет участвовать ни в каких протестах. В итоге на улицы выходит 15-20 тыс. в 13-ти миллионной Москвы.
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Волгарь
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:28
Волгарь написав: shapo написав: ceba написав:
Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".
Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.
Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор".
Я из поколения которое впервые увидело привезенное из Новороссийска пепси в 1972г,так что со страхом перед прослушкой советских людей знаком не из гугла.
Родственница шурина работает юристом то ли в прокуратуре, то ли в каком - то суде Севастополя.
Насколько я понял страх вызывает критика нынешней власти.
Я этому поверил т. к. иногда общаюсь со своей двоюродной сестрой из Калуги и с удивлением узнал что критика какого-то местного царька у них целое событие.
При СССР эта фраза относилась именно к прослушке компетентными органами, а не к признанию в любви или тем более каким-то сделкам подпольных цеховиков
Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.
Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.
Да уж, перемесь реальных фактов и выдумок - самый гремучий вид дезинформации.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:47
Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.
Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.
Да уж, перемесь реальных фактов и выдумок - самый гремучий вид дезинформации.
Вы совершенно правы - я например, вчера опубликовал данные о демографии Украины за первую половину 2019-го года, взятую с сайта Укрстат. Вы (модерация), ее удалили, руководствуясь, видимо, именно этим принципом.
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Волгарь
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