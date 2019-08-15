Додано: Чет 22 сер, 2019 13:19

shapo написав: Волгарь написав: Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.

Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья. Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.

А российская власть и Путин в кодовых словах нет?

Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было А российская власть и Путин в кодовых словах нет?Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было

Ну и напрасно -за критику власти или Путина по телефону НИКОГО в РФ НЕ НАКАЗЫВАЮТ. Конечно, такого безнаказанного произвола (достаточно почитать наш форум, где многие тирады вполне вполне соответствуют в духу Дер Штюрмер или Фольксширер беобахтер 80-ти летней давности) в России нет в принципе(и слава Богу), но в целом ситуация со свободой слова СОВЕРШЕННО ИНАЯ, чем ее рисуют УКРСМИ - достаточно сказать, что у меня в обычном кабельном пакете и ТВ Дождь, где критика Путина или власти составляет 95% всего эфирного времени, и Дойче Велле, и ВВС, и радио Франс Интернасиональ.Вносят свою лепту и РБК, можно послушать Эхо Москвы, почитать Новую газету, не говоря о нескольких десятках (которые только я знаю) интернет-изданий. Проблема (для спонсоров этих СМИ в первую очередь) состоит в том, что как и в любой НОРМАЛЬНОЙ стране, где абсолютное большинство населения ЗАНЯТО ДЕЛОМ, 95% его АБСОЛЮТНО АПОЛИТИЧНО. Из оставшихся 5-ти политически активных процентов 80 люто ненавидят Америку и Гейропу, поэтому находятся гораздо правее Подполковника и К по своим воззрениям, а из оставшихся 20-ти % минимум 15 (и Ваш покорный слуга в том числе) получили такую прививку от хаоса, глядя на Майдан и современную Украину, что ни в коем случае не будет участвовать ни в каких протестах. В итоге на улицы выходит 15-20 тыс. в 13-ти миллионной Москвы.