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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:06
shapo написав:
А российская власть и Путин в кодовых словах нет?
Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
Вы часто критикуете власть разговаривая по телефону?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:19
shapo написав: Волгарь написав:
Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.
Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.
А российская власть и Путин в кодовых словах нет?
Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
Ну и напрасно -за критику власти или Путина по телефону НИКОГО в РФ НЕ НАКАЗЫВАЮТ. Конечно, такого безнаказанного произвола (достаточно почитать наш форум, где многие тирады вполне вполне соответствуют в духу Дер Штюрмер или Фольксширер беобахтер 80-ти летней давности) в России нет в принципе(и слава Богу), но в целом ситуация со свободой слова СОВЕРШЕННО ИНАЯ, чем ее рисуют УКРСМИ - достаточно сказать, что у меня в обычном кабельном пакете и ТВ Дождь, где критика Путина или власти составляет 95% всего эфирного времени, и Дойче Велле, и ВВС, и радио Франс Интернасиональ.
Вносят свою лепту и РБК, можно послушать Эхо Москвы, почитать Новую газету, не говоря о нескольких десятках (которые только я знаю) интернет-изданий. Проблема (для спонсоров этих СМИ в первую очередь) состоит в том, что как и в любой НОРМАЛЬНОЙ стране, где абсолютное большинство населения ЗАНЯТО ДЕЛОМ, 95% его АБСОЛЮТНО АПОЛИТИЧНО. Из оставшихся 5-ти политически активных процентов 80 люто ненавидят Америку и Гейропу, поэтому находятся гораздо правее Подполковника и К по своим воззрениям, а из оставшихся 20-ти % минимум 15 (и Ваш покорный слуга в том числе) получили такую прививку от хаоса, глядя на Майдан и современную Украину, что ни в коем случае не будет участвовать ни в каких протестах. В итоге на улицы выходит 15-20 тыс. в 13-ти миллионной Москвы.
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Волгарь
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:28
Волгарь написав: shapo написав: ceba написав:
Фраза звучит несколько по иному - "это не телефонный разговор".
Вы,как я понимаю, из поколения пепси,поэтому на мир смотрите сквозь экран смартфона.
Объясню вам ,только не уверен,что поймете. Тема конспирологии ныне существует и никто не застрахован от прослушивания разговора по телефону , пример может служить история с прослушкой разговоров Меркель спецслужбами США. На бытовом, общечеловеческом уровне о прослушке может говорить либо параноик, либо диверсант или шпион. Я уверен, что это выражение родилось не в шпионских и военных кругах, дело куда проще. Телефонный разговор, грубо говоря, носит характер аудио сообщения, что никак не отражает настроения беседы: нельзя передать мимику, невербальные жесты и звуки и многое другое, что носит в себе личный диалог между людьми. К примеру, вы же не станете обсуждать деловую сделку на миллионы рублей или объясняться в любви девушке. Зрительный контакт и чувство партнёра чрезвычайно важно в диалоге, поэтому: "Это не телефонный разговор".
Я из поколения которое впервые увидело привезенное из Новороссийска пепси в 1972г,так что со страхом перед прослушкой советских людей знаком не из гугла.
Родственница шурина работает юристом то ли в прокуратуре, то ли в каком - то суде Севастополя.
Насколько я понял страх вызывает критика нынешней власти.
Я этому поверил т. к. иногда общаюсь со своей двоюродной сестрой из Калуги и с удивлением узнал что критика какого-то местного царька у них целое событие.
При СССР эта фраза относилась именно к прослушке компетентными органами, а не к признанию в любви или тем более каким-то сделкам подпольных цеховиков
Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.
Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.
Да уж, перемесь реальных фактов и выдумок - самый гремучий вид дезинформации.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:56
ceba написав: shapo написав:
А российская власть и Путин в кодовых словах нет?
Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
Вы часто критикуете власть разговаривая по телефону?
Постоянно когда говорю с заграницей. А местные это и так знают
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:58
Faceless написав:
Волгарь написав:Я Вам открою небольшой секрет - ВСЕ РАЗГОВОРЫ по сотовому записываются компаниями сотовой связи в обязательном порядке и хранятся минимум 3 месяца. Все разговоры, в которых есть кодовые слова вроде ДЕНЬГИ/БОМБА/ПОРОХ/ТРОТИЛ/ГОП-СТОП и прочее, автоматически поступают в разработку ФСБ для проверки. ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги). Наконец, ВСЯ информация со смартфонов поступает не только в местную тайную полицию ЛЮБОЙ СТРАНЫ, но и с высокой долей вероятности зарубежным спецслужбам.
Другое дело, что за последние лет 30 я НИ РАЗУ не слышал подобной фразы - ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, если она не касалась бизнеса/денег/сделок с недвижимостью или здоровья.
Да уж, перемесь реальных фактов и выдумок - самый гремучий вид дезинформации.
Технически возможно на выключенном телефоне оставить в процессах "прослушку" (Как пример -- подключение к выключенному телефону по кабелю в режиме терминала),
но тогда этот процесс садил бы батарею. Я в своём телефоне, такого не наблюдал.
P.S. Можно провести эксперимент, замерить ток потребления телефона в выключенном состоянии, в тишине и при повышенном шуме.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:06
Волгарь написав:
Ну и напрасно -за критику власти или Путина по телефону НИКОГО в РФ НЕ НАКАЗЫВАЮТ. Конечно, такого безнаказанного произвола (достаточно почитать наш форум, где многие тирады вполне вполне соответствуют в духу Дер Штюрмер или Фольксширер беобахтер 80-ти летней давности) в России нет в принципе(и слава Богу), но в целом ситуация со свободой слова СОВЕРШЕННО ИНАЯ, чем ее рисуют УКРСМИ.
Ну, не скромничайте.
Когда иногда смотрю Киселева, Соловьёва, Скабееву и пр.,где присутствующие, видимо, за неплохие деньги украинцы и др. "иностранцы" играют роль недоумков, вижу, что в СССР пропаганда была поприличнее. А их как раз и смотрит основная Россия, а не bbc, cnn, euronews и Леху Лохматого
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:30
27661 написав:
Технически возможно на выключенном телефоне оставить в процессах "прослушку" (Как пример -- подключение к выключенному телефону по кабелю в режиме терминала),
но тогда этот процесс садил бы батарею. Я в своём телефоне, такого не наблюдал.
P.S. Можно провести эксперимент, замерить ток потребления телефона в выключенном состоянии, в тишине и при повышенном шуме.
Даже на выключенном телефоне определенные процессы работают, в частности, перидическая связь с вышкой, благодаря чему, даже выключенный телефон, но с батареей, технически возможно отследить. Но вот с прослушкой - даже если предположить, что может вестись запись на сам телефон (что уже маловероятно) в таком режиме, то уж никак не отправляться в сеть оператора, а значит "работать микрофонами" они не могут. Это сродни сказкам типа кинескоп ТВ может работать в "обратном направлении" и за вами через ТВ могли следить
Та же ситуация с перехватом информации со смартфона. Определенная часть может быть перехвачена, но про всю инфу - это горячечный бред. Впрочем, не удивлен, что у россиян уже в подкорке лебезятничанье перед "тайной полицией" и фантазии о ее всемогуществе, плюс самооправдание, что "так во всем мире" - чтобы тот беспредел, что творится в рашке, не казался таким вопиющим.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:44
Faceless написав: 27661 написав:
Технически возможно на выключенном телефоне оставить в процессах "прослушку" (Как пример -- подключение к выключенному телефону по кабелю в режиме терминала),
но тогда этот процесс садил бы батарею. Я в своём телефоне, такого не наблюдал.
P.S. Можно провести эксперимент, замерить ток потребления телефона в выключенном состоянии, в тишине и при повышенном шуме.
Даже на выключенном телефоне определенные процессы работают, в частности, перидическая связь с вышкой, благодаря чему, даже выключенный телефон, но с батареей, технически возможно отследить. Но вот с прослушкой - даже если предположить, что может вестись запись на сам телефон (что уже маловероятно) в таком режиме, то уж никак не отправляться в сеть оператора, а значит "работать микрофонами" они не могут. Это сродни сказкам типа кинескоп ТВ может работать в "обратном направлении" и за вами через ТВ могли следить
Та же ситуация с перехватом информации со смартфона. Определенная часть может быть перехвачена, но про всю инфу - это горячечный бред. Впрочем, не удивлен, что у россиян уже в подкорке лебезятничанье перед "тайной полицией" и фантазии о ее всемогуществе, плюс самооправдание, что "так во всем мире" - чтобы тот беспредел, что творится в рашке, не казался таким вопиющим.
Помнится, в 2001-ом из 2-х сотовых компаний всего за 1000 долларов мне принесли полную распечатку 4-х номеров, которые в то время интересовали мою крышу. Вплоть до содержания переговоров на бандитской стрелке, обсуждающей подготовку покушения на убийство одного родственника, которое, конечно, ни в каких телефонных переговорах не обсуждалась - просто запись обычных разговоров.
С тех пор, конечно, техника сильно продвинулась вперед.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:49
Волгарь& зРадіо обоє доводили, спираючись на якісь найправдивіші радянські дані, що в рад. Україні було 8 млн. чудесних корівок та 25 млн. ВРХ. Яким чином радянським корівкам вдавалось за рік давати по 3(!) телятка це велика радянська загадка. Замучені нацистами українські корівки звичайно на такі чудеса не здатні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:52
shapo написав: Волгарь написав:
Ну и напрасно -за критику власти или Путина по телефону НИКОГО в РФ НЕ НАКАЗЫВАЮТ. Конечно, такого безнаказанного произвола (достаточно почитать наш форум, где многие тирады вполне вполне соответствуют в духу Дер Штюрмер или Фольксширер беобахтер 80-ти летней давности) в России нет в принципе(и слава Богу), но в целом ситуация со свободой слова СОВЕРШЕННО ИНАЯ, чем ее рисуют УКРСМИ.
Ну, не скромничайте.
Когда иногда смотрю Киселева, Соловьёва, Скабееву и пр.,где присутствующие, видимо, за неплохие деньги украинцы и др. "иностранцы" играют роль недоумков, вижу, что в СССР пропаганда была поприличнее. А их как раз и смотрит основная Россия, а не bbc, cnn, euronews и Леху Лохматого
Полностью согласен - была ГОРАЗДО приличнее. И МИД того времени до уровня Захаровой тоже не опускался (ТАСС уполномочен заявить...). Но до тирад украинского политикума (или форумчан типа Либо, Джона и десятка подобных им, которым видимо, не дают покоя лавры доктора Гебельса) еще ой как далеко.
Кстати, а где (и, главное, зачем) Вы смотрите этих персонажей? Запрещенных на Украине как и все российское телевидение? Не верите своим? Я, на пример, по телевидению смотрю только спортивные передачи (частенько по Сети) да канал Дом Кино, где транслируются советские фильмы
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