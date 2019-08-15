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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:54

Уровень зп и гласности на московии зашкаливает ))

100 рублей за час радиации. В РФ "наградили" архангельских врачей
"То есть люди по пять-шесть часов провели с зараженными, сделали им операцию, и получили за это 500 рублей", - возмущается пострадавший врач.

По его словам, медики также спрашивали, почему их не предупредили о радиации и кто понесет за это ответственность. Однако вразумительного ответа они так и не услышали.
И эти потомки сотрудников ГУЛАГа хаяли создателей сериала "Чернобыль" :? за "неправду"
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:03

  shapo написав:Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было


Нет ни одного примера, ни в Украине или России когда кого бы то ни было посадили бы за критику власти. Могут посадить за конкретные нарушения Закона, например, за призывы к сепаратизму, терроризму, насильственному свержению власти, в России еще плюс за несанкционированные акции протеста.
А если вы на кухне или по телефону будете говорить как всё хреново, какие правители хреновые, кому вы нужны, если не предпринимаете конкретных действий.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:14

Вернемся в тему - во сколько обошлась аннексия.
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
16.08.2019 528,4
15.02.2013 529,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
При этом
Внешний долг РФ млрд долл. США
01/04/2013 691,7
01/07/2019 482,6
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
Волгарь
 
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