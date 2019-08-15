В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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shapo написав:Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
Нет ни одного примера, ни в Украине или России когда кого бы то ни было посадили бы за критику власти. Могут посадить за конкретные нарушения Закона, например, за призывы к сепаратизму, терроризму, насильственному свержению власти, в России еще плюс за несанкционированные акции протеста. А если вы на кухне или по телефону будете говорить как всё хреново, какие правители хреновые, кому вы нужны, если не предпринимаете конкретных действий.