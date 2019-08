Додано: Чет 22 сер, 2019 15:46

sequence написав: Волгарь написав: Международные резервы Российской Федерации

Международные резервы Российской Федерации чего-то заметно упали темпы погашения внешнего долга - это к чему? чего-то заметно упали темпы погашения внешнего долга - это к чему?

Russia 5 Years CDS - Historical Data

CDS Value 97.45 21 Aug 2019

22:00 GMT+0 CDS Duration 5 Years

The Russia 5 Years Sovereign CDS reached a maximum value of 393.3753 (20 January 2016) and a minimun yield of 94.26 (1 August 2019)*

United States 5 Years CDS - Historical Data

CDS Value 16

22 Aug 2019 9:45 GMT+0

CDS Duration 5 Years

Ukraine 5 Years CDS - Historical Data

CDS Value 486.39

21 Aug 2019 22:00 GMT+0

CDS Duration 5 Years

А зачем его срочно гасить - РФ же не Румыния времен Чаушеску.Ситуация стабильна, курс стабилен, и иностранные банкиры больше не требуют возврата денег, не считаясь с потерями, как это было в 15-16-ом, когда долг сократился фактически на 250 млрд. долларов.Т.е. страховка кредита для РФ стоит 9 745 долларов на миллион.Для сравненияТ.е. 1600 долларов на миллион48 640 долларов на миллион.