Faceless написав:

27661 написав: Технически возможно на выключенном телефоне оставить в процессах "прослушку" (Как пример -- подключение к выключенному телефону по кабелю в режиме терминала),

но тогда этот процесс садил бы батарею. Я в своём телефоне, такого не наблюдал.

P.S. Можно провести эксперимент, замерить ток потребления телефона в выключенном состоянии, в тишине и при повышенном шуме. Технически возможно на выключенном телефоне оставить в процессах "прослушку" (Как пример -- подключение к выключенному телефону по кабелю в режиме терминала),но тогда этот процесс садил бы батарею. Я в своём телефоне, такого не наблюдал.P.S. Можно провести эксперимент, замерить ток потребления телефона в выключенном состоянии, в тишине и при повышенном шуме.

Даже на выключенном телефоне определенные процессы работают, в частности, перидическая связь с вышкой, благодаря чему, даже выключенный телефон, но с батареей, технически возможно отследить. Но вот с прослушкой - даже если предположить, что может вестись запись на сам телефон (что уже маловероятно) в таком режиме, то уж никак не отправляться в сеть оператора, а значит "работать микрофонами" они не могут. Это сродни сказкам типа кинескоп ТВ может работать в "обратном направлении" и за вами через ТВ могли следитьТа же ситуация с перехватом информации со смартфона. Определенная часть может быть перехвачена, но про всю инфу - это горячечный бред. Впрочем, не удивлен, что у россиян уже в подкорке лебезятничанье перед "тайной полицией" и фантазии о ее всемогуществе, плюс самооправдание, что "так во всем мире" - чтобы тот беспредел, что творится в рашке, не казался таким вопиющим.