В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
shapo написав:Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
Нет ни одного примера, ни в Украине или России когда кого бы то ни было посадили бы за критику власти. Могут посадить за конкретные нарушения Закона, например, за призывы к сепаратизму, терроризму, насильственному свержению власти, в России еще плюс за несанкционированные акции протеста. А если вы на кухне или по телефону будете говорить как всё хреново, какие правители хреновые, кому вы нужны, если не предпринимаете конкретных действий.
shapo написав:Я не утверждаю что они говорили именно эту фразу про не телефонный разговор, но то, что люди откровенно боялись обсуждать темы критики власти это было
Нет ни одного примера, ни в Украине или России когда кого бы то ни было посадили бы за критику власти. Могут посадить за конкретные нарушения Закона, например, за призывы к сепаратизму, терроризму, насильственному свержению власти, в России еще плюс за несанкционированные акции протеста. А если вы на кухне или по телефону будете говорить как всё хреново, какие правители хреновые, кому вы нужны, если не предпринимаете конкретных действий.
Вы пишите явную чушь. Как вы себе представляете "санкционированные акции протеста"? Это когда власть разрешила униженным разбирать брусчатку ? В Административном кодексе РФ есть статья о нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования,но за это никого не сажают если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний,а только штрафуют.
Итого за 10 лет - Россия купил за границей товаров на 2, 630 триллиона долларов США.
Разница 2.045 триллиона долларов США.
Где эти деньги, мм?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
чего-то заметно упали темпы погашения внешнего долга - это к чему?
А зачем его срочно гасить - РФ же не Румыния времен Чаушеску. Ситуация стабильна, курс стабилен, и иностранные банкиры больше не требуют возврата денег, не считаясь с потерями, как это было в 15-16-ом, когда долг сократился фактически на 250 млрд. долларов. Russia 5 Years CDS - Historical Data CDS Value 97.45 21 Aug 2019 22:00 GMT+0 CDS Duration 5 Years The Russia 5 Years Sovereign CDS reached a maximum value of 393.3753 (20 January 2016) and a minimun yield of 94.26 (1 August 2019)* http://www.worldgovernmentbonds.com/cds ... a/5-years/ Т.е. страховка кредита для РФ стоит 9 745 долларов на миллион. Для сравнения United States 5 Years CDS - Historical Data CDS Value 16 22 Aug 2019 9:45 GMT+0 CDS Duration 5 Years http://www.worldgovernmentbonds.com/cds ... s/5-years/ Т.е. 1600 долларов на миллион Ukraine 5 Years CDS - Historical Data CDS Value 486.39 21 Aug 2019 22:00 GMT+0 CDS Duration 5 Years http://www.worldgovernmentbonds.com/cds ... e/5-years/ 48 640 долларов на миллион.
Итого за 10 лет - Россия купил за границей товаров на 2, 630 триллиона долларов США.
Разница 2.045 триллиона долларов США.
Где эти деньги, мм?
вывезены в разные направления транснациональными компаниями в виде прибыли. К примеру 25 % акций Газпрома принадлежит Нью Йорк банку ,25% прочим акционерам, 38% Росимуществу,11% Роснефтегазу. Или ты думаешь,что на свою прибыль иностранные вкладчики будут строить детские больницы из импортных комплектующих в России? "Северный поток" ,акционеры- «Газпром» — 51 % Wintershall, подразделение BASF — 15,5 % E.ON Ruhrgas, подразделение E.ON — 15,5 % Gasunie, единственный оператор газовых транспортных сетей Голландии — 9 % GDF Suez, представляет интересы Франции — 9 %. И так далее и тому подобное.
27661 написав:Технически возможно на выключенном телефоне оставить в процессах "прослушку" (Как пример -- подключение к выключенному телефону по кабелю в режиме терминала), но тогда этот процесс садил бы батарею. Я в своём телефоне, такого не наблюдал. P.S. Можно провести эксперимент, замерить ток потребления телефона в выключенном состоянии, в тишине и при повышенном шуме.
Даже на выключенном телефоне определенные процессы работают, в частности, перидическая связь с вышкой, благодаря чему, даже выключенный телефон, но с батареей, технически возможно отследить. Но вот с прослушкой - даже если предположить, что может вестись запись на сам телефон (что уже маловероятно) в таком режиме, то уж никак не отправляться в сеть оператора, а значит "работать микрофонами" они не могут. Это сродни сказкам типа кинескоп ТВ может работать в "обратном направлении" и за вами через ТВ могли следить Та же ситуация с перехватом информации со смартфона. Определенная часть может быть перехвачена, но про всю инфу - это горячечный бред. Впрочем, не удивлен, что у россиян уже в подкорке лебезятничанье перед "тайной полицией" и фантазии о ее всемогуществе, плюс самооправдание, что "так во всем мире" - чтобы тот беспредел, что творится в рашке, не казался таким вопиющим.
Помнится, в 2001-ом из 2-х сотовых компаний всего за 1000 долларов мне принесли полную распечатку 4-х номеров, которые в то время интересовали мою крышу. Вплоть до содержания переговоров на бандитской стрелке, обсуждающей подготовку покушения на убийство одного родственника, которое, конечно, ни в каких телефонных переговорах не обсуждалась - просто запись обычных разговоров. С тех пор, конечно, техника сильно продвинулась вперед.
Прослушивание разговоров можно провести много как, но к фантазиям о постоянной передаче данных с микрофона оператору в выключенном состоянии без заметно го расхода заряда аккумулятора (а в таком режиме это считанные часы работы батареи) это отношения не имеет. То вы тут типа аргументы набираете о ракетных двигателях, как доказательство невозможности полёта на Луну, то пишете откровенную чушь из теорий заговора о прослушке выключенных мобильных
С тех пор, конечно, техника сильно продвинулась вперед.
Прослушивание разговоров можно провести много как, но к фантазиям о постоянной передаче данных с микрофона оператору в выключенном состоянии без заметно го расхода заряда аккумулятора (а в таком режиме это считанные часы работы батареи) это отношения не имеет. То вы тут типа аргументы набираете о ракетных двигателях, как доказательство невозможности полёта на Луну, то пишете откровенную чушь из теорий заговора о прослушке выключенных мобильных
Ничуть. В первых полученных распечатках проскочило ВАЛИТЬ. После этого номер взяли на контроль. Через день состоялась стрелка, о которой я писал (но я не писал, что микрофон в том случае был выключен!). Через 2 этот заказчика навестил СОБР, и он заявил, что ПОШУТИЛ. А про выключенный телефон я знаю наверняка, потому что присутствовал при одном разговоре (в другой теме), где все его участники при мне положили ВЫКЛЮЧЕННЫЕ телефоны в бардачок машины, и спустились на набережную Волги, отойдя метров на 15. А когда вернулись, сели в машину и включили телефоны, у одного из участников тут же раздался звонок, и все услышали негодующий голос - ИДИОТ, НЕ БОЛТАЙ ЛИШНЕГО! Наконец-то я понял, где был День вышиванки о котором Вы писали прошлом году - в компании сотовой связи?