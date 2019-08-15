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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:41
ceba написав:
Вы пишите явную чушь. Как вы себе представляете "санкционированные акции протеста"? Это когда власть разрешила униженным разбирать брусчатку ? В Административном кодексе РФ есть статья о нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования,но за это никого не сажают если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний,а только штрафуют.
Сами чушь не несите. Спросите у Навального, который не вылазит в сотый раз по 15 суток, за призывы к несанкционированным акциям протеста. Или по вашему 15 суток отсидеть это и есть штраф ?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:44
Волгарь написав:
С тех пор, конечно, техника сильно продвинулась вперед.
Прослушивание разговоров можно провести много как, но к фантазиям о постоянной передаче данных с микрофона оператору в выключенном состоянии без заметно го расхода заряда аккумулятора (а в таком режиме это считанные часы работы батареи) это отношения не имеет.
То вы тут типа аргументы набираете о ракетных двигателях, как доказательство невозможности полёта на Луну, то пишете откровенную чушь из теорий заговора о прослушке выключенных мобильных
Ничуть. В первых полученных распечатках проскочило ВАЛИТЬ. После этого номер взяли на контроль. Через день состоялась стрелка, о которой я писал (но я не писал, что микрофон в том случае был выключен!). Через 2 этот заказчика навестил СОБР, и он заявил, что ПОШУТИЛ. А про выключенный телефон я знаю наверняка, потому что присутствовал при одном разговоре (в другой теме), где все его участники при мне положили ВЫКЛЮЧЕННЫЕ телефоны в бардачок машины, и спустились на набережную Волги, отойдя метров на 15.
А когда вернулись, сели в машину и включили телефоны, у одного из участников тут же раздался звонок, и все услышали негодующий голос - ИДИОТ, НЕ БОЛТАЙ ЛИШНЕГО!
Наконец-то я понял, где был День вышиванки о котором Вы писали прошлом году - в компании сотовой связи?
Впечатление, что вы порой напрочь отключаете логическое мышление.
Даже если бы то был не телефон, а диктофон с хорошим микрофоном, то в бардачке закрытого авто записать разговор на расстоянии 15 метров на открытой местности с кучей посторонних шумов - даже это было бы почти фантастикой. А тут телефон, микрофон которого даже в режиме обычного разговора на улице может плохо воспринимать речь даже на небольшом расстоянии при разговоре на улице, у вас проявляет настоящие чудеса шпионской техники, и в выключенном состоянии телефон умудряется еще и передавать данные (а это очень энергозатратный режим).
Совершенно очевидный вариант, что вас могли подслушивать сотней других способов, окромя телефонов, вам видимо и в голову не приходил?
Нет, я не в компании сотовой связи (хотя есть и коллеги и знакомые их этой отрасли). И День вышиванки проходит каждый год, и в этом году уже был, практически повсеместно.
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