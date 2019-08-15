Додано: Чет 22 сер, 2019 16:44

Волгарь написав:

Прослушивание разговоров можно провести много как, но к фантазиям о постоянной передаче данных с микрофона оператору в выключенном состоянии без заметно го расхода заряда аккумулятора (а в таком режиме это считанные часы работы батареи) это отношения не имеет.

То вы тут типа аргументы набираете о ракетных двигателях, как доказательство невозможности полёта на Луну, то пишете откровенную чушь из теорий заговора о прослушке выключенных мобильных С тех пор, конечно, техника сильно продвинулась вперед.

Ничуть. В первых полученных распечатках проскочило ВАЛИТЬ. После этого номер взяли на контроль. Через день состоялась стрелка, о которой я писал (но я не писал, что микрофон в том случае был выключен!). Через 2 этот заказчика навестил СОБР, и он заявил, что ПОШУТИЛ. А про выключенный телефон я знаю наверняка, потому что присутствовал при одном разговоре (в другой теме), где все его участники при мне положили ВЫКЛЮЧЕННЫЕ телефоны в бардачок машины, и спустились на набережную Волги, отойдя метров на 15.

А когда вернулись, сели в машину и включили телефоны, у одного из участников тут же раздался звонок, и все услышали негодующий голос - ИДИОТ, НЕ БОЛТАЙ ЛИШНЕГО!

Наконец-то я понял, где был День вышиванки о котором Вы писали прошлом году - в компании сотовой связи? Ничуть. В первых полученных распечатках проскочило ВАЛИТЬ. После этого номер взяли на контроль. Через день состоялась стрелка, о которой я писал (но я не писал, что микрофон в том случае был выключен!). Через 2 этот заказчика навестил СОБР, и он заявил, что ПОШУТИЛ. А про выключенный телефон я знаю наверняка, потому что присутствовал при одном разговоре (в другой теме), где все его участники при мне положили ВЫКЛЮЧЕННЫЕ телефоны в бардачок машины, и спустились на набережную Волги, отойдя метров на 15.А когда вернулись, сели в машину и включили телефоны, у одного из участников тут же раздался звонок, и все услышали негодующий голос - ИДИОТ, НЕ БОЛТАЙ ЛИШНЕГО!Наконец-то я понял, где был День вышиванки о котором Вы писали прошлом году - в компании сотовой связи?

Впечатление, что вы порой напрочь отключаете логическое мышление.Даже если бы то был не телефон, а диктофон с хорошим микрофоном, то в бардачке закрытого авто записать разговор на расстоянии 15 метров на открытой местности с кучей посторонних шумов - даже это было бы почти фантастикой. А тут телефон, микрофон которого даже в режиме обычного разговора на улице может плохо воспринимать речь даже на небольшом расстоянии при разговоре на улице, у вас проявляет настоящие чудеса шпионской техники, и в выключенном состоянии телефон умудряется еще и передавать данные (а это очень энергозатратный режим).Совершенно очевидный вариант, что вас могли подслушивать сотней других способов, окромя телефонов, вам видимо и в голову не приходил?Нет, я не в компании сотовой связи (хотя есть и коллеги и знакомые их этой отрасли). И День вышиванки проходит каждый год, и в этом году уже был, практически повсеместно.