Додано: Чет 22 сер, 2019 18:39

Волгарь написав: shapo написав: Ну, не скромничайте.

Когда иногда смотрю Киселева, Соловьёва, Скабееву и пр.,где присутствующие, видимо, за неплохие деньги украинцы и др. "иностранцы" играют роль недоумков, вижу, что в СССР пропаганда была поприличнее. А их как раз и смотрит основная Россия, а не bbc, cnn, euronews и Леху Лохматого Ну, не скромничайте.Когда иногда смотрю Киселева, Соловьёва, Скабееву и пр.,где присутствующие, видимо, за неплохие деньги украинцы и др. "иностранцы" играют роль недоумков, вижу, что в СССР пропаганда была поприличнее. А их как раз и смотрит основная Россия, а не bbc, cnn, euronews и Леху Лохматого

Полностью согласен - была ГОРАЗДО приличнее. И МИД того времени до уровня Захаровой тоже не опускался (ТАСС уполномочен заявить...). Но до тирад украинского политикума (или форумчан типа Либо, Джона и десятка подобных им, которым видимо, не дают покоя лавры доктора Гебельса) еще ой как далеко.

Кстати, а где (и, главное, зачем) Вы смотрите этих персонажей? Запрещенных на Украине как и все российское телевидение? Не верите своим? Я, на пример, по телевидению смотрю только спортивные передачи (частенько по Сети) да канал Дом Кино, где транслируются советские фильмы Полностью согласен - была ГОРАЗДО приличнее. И МИД того времени до уровня Захаровой тоже не опускался (ТАСС уполномочен заявить...). Но до тирад украинского политикума (или форумчан типа Либо, Джона и десятка подобных им, которым видимо, не дают покоя лавры доктора Гебельса) еще ой как далеко.Кстати, а где (и, главное, зачем) Вы смотрите этих персонажей? Запрещенных на Украине как и все российское телевидение? Не верите своим? Я, на пример, по телевидению смотрю только спортивные передачи (частенько по Сети) да канал Дом Кино, где транслируются советские фильмы

1) Бравый гусар-инвестор Либо как и остальные известны только на этом немногочисленном форуме, за его пределами о его существовании даже не подозревают.Таких Либо на российских форумах, таких как одноклассники, тринадцать на дюжину. Политики украинские - жалкая,уменьшенная копия российских, начиная с несравненного Жириновского.2) Смотрю через vpn некоторые запрещенные ресурсы по разным причинам. Например, где-то с год назад встретился в Киеве с приехавшим из Алма-Аты одноклассником и поднялась ностальгия по прошлому с поиском разлетевшихся в разные стороны от Алма-Аты - от США и Канады, до Израиля,Украины и России.Так вот по страницам некоторых бывших одноклассников живущих в России ( от Москвы до Новосибирска) на сайте "Одноклассники" прочел такие удручающие вещи, что поневоле задумался откуда они все это набрались. Поэтому начал больше смотреть Соловьева и пр. и понял, что люди именно оттуда черпают представление о окружающем мире.При том, что все как минимум с высшим образованием ( школа была специфическая - физмат), есть и остепененные(правда, в психологических науках), но пишут и цитируют такое ....PS По поводу своих СМИ.Мой хороший знакомый технадзор когда-то одному подрядчику уговаривавшего его подписать какой-то брак или недоделку со словамисказал гениальную вещь -