|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:41
ceba написав:
Вы пишите явную чушь. Как вы себе представляете "санкционированные акции протеста"? Это когда власть разрешила униженным разбирать брусчатку ? В Административном кодексе РФ есть статья о нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования,но за это никого не сажают если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний,а только штрафуют.
Сами чушь не несите. Спросите у Навального, который не вылазит в сотый раз по 15 суток, за призывы к несанкционированным акциям протеста. Или по вашему 15 суток отсидеть это и есть штраф ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12600
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3635 раз.
- Подякували: 5285 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:44
Волгарь написав:
С тех пор, конечно, техника сильно продвинулась вперед.
Прослушивание разговоров можно провести много как, но к фантазиям о постоянной передаче данных с микрофона оператору в выключенном состоянии без заметно го расхода заряда аккумулятора (а в таком режиме это считанные часы работы батареи) это отношения не имеет.
То вы тут типа аргументы набираете о ракетных двигателях, как доказательство невозможности полёта на Луну, то пишете откровенную чушь из теорий заговора о прослушке выключенных мобильных
Ничуть. В первых полученных распечатках проскочило ВАЛИТЬ. После этого номер взяли на контроль. Через день состоялась стрелка, о которой я писал (но я не писал, что микрофон в том случае был выключен!). Через 2 этот заказчика навестил СОБР, и он заявил, что ПОШУТИЛ. А про выключенный телефон я знаю наверняка, потому что присутствовал при одном разговоре (в другой теме), где все его участники при мне положили ВЫКЛЮЧЕННЫЕ телефоны в бардачок машины, и спустились на набережную Волги, отойдя метров на 15.
А когда вернулись, сели в машину и включили телефоны, у одного из участников тут же раздался звонок, и все услышали негодующий голос - ИДИОТ, НЕ БОЛТАЙ ЛИШНЕГО!
Наконец-то я понял, где был День вышиванки о котором Вы писали прошлом году - в компании сотовой связи?
Впечатление, что вы порой напрочь отключаете логическое мышление.
Даже если бы то был не телефон, а диктофон с хорошим микрофоном, то в бардачке закрытого авто записать разговор на расстоянии 15 метров на открытой местности с кучей посторонних шумов - даже это было бы почти фантастикой. А тут телефон, микрофон которого даже в режиме обычного разговора на улице может плохо воспринимать речь даже на небольшом расстоянии при разговоре на улице, у вас проявляет настоящие чудеса шпионской техники, и в выключенном состоянии телефон умудряется еще и передавать данные (а это очень энергозатратный режим).
Совершенно очевидный вариант, что вас могли подслушивать сотней других способов, окромя телефонов, вам видимо и в голову не приходил?
Нет, я не в компании сотовой связи (хотя есть и коллеги и знакомые их этой отрасли). И День вышиванки проходит каждый год, и в этом году уже был, практически повсеместно.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25405
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5969 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:59
Волгарь написав:
ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м (в начале нулевых, когда пришлось участвовать в нескольких стрелках телефоны оставляли в машине, отходя от нее минимум на 50 м, а несколько преступлений против моих друзей и родственников, в том числе одно покушение на убийство раскрыли именно благодаря записям сотовых разговоров - тогда получить их можно было за относительно небольшие деньги).
Фуфло полное! Чтобы передавать запись, должно быть открыто соединение с сетью - режим либо голосового, либо пакетного звонка (circuit switched, либо packet switched). А в режиме звонка любое устройство, даже старые добрые кнопочные Nokia, работают во много раз меньше, чем в режиме ожидания.
Если бы телефон постоянно работал в режиме записи и соединения с сетью, он разряжался бы за 4-6 часов. Но этого не происходит.
С развитием высокоскоростной передачи данных (3G/4G), чисто технически, действительно, можно записать длинный разговор и передать его пакетно за короткое время. Но во-первых, постоянная запись даже без соединения с сетью, все равно бы быстро изматывала заряд, а во-вторых, и телефон и оператор фиксировали бы огромные объемы "левого" дата-трафика, не инициированного абонентом, соответственно, это невозможно было бы скрывать, и производители телефонов погрязли бы уже в скандалах.
PS: такой околесицы, которую несет волгарь, даже от ярчайших представителей 8% не услышишь
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3266
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 1841 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:17
freeze написав: ceba написав:
Вы пишите явную чушь. Как вы себе представляете "санкционированные акции протеста"? Это когда власть разрешила униженным разбирать брусчатку ? В Административном кодексе РФ есть статья о нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования,но за это никого не сажают если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний,а только штрафуют.
Сами чушь не несите. Спросите у Навального, который не вылазит в сотый раз по 15 суток, за призывы к несанкционированным акциям протеста. Или по вашему 15 суток отсидеть это и есть штраф ?
Сами несете,спросите у Навального, детский лепет. Я вам привел ст. 20.2 КоАП РФ, а вы меня к Навальному отсылаете. У вас Навальный закон? Навальному дали 15 суток за неповиновение полиции и сопротивление при задержании. Скажите в какой ещё стране за неповиновение полиции дают бесплатные талоны на повидло? Навальный сам рад посидеть декаду,другую,это его работа, - страдать за народ.Работа его хорошо оплачивается,раз позволяет Навальному по 3-4 раза в год отдыхать в разных испаниях. Помнится один добрый человек в знак протеста прибил свои помидоры к Красной площади,без санкции властей.Сатрапы хотели посадить борца с режимом за хулиганство, но общественность отстояла. Потом этот несгибаемый борец подпалил дверь в здании ФСБ и отделался штрафом. В Париже членовредитель поджег дверь в здании банка Франции за это демократы впаяли 3 года, сняли с бунтаря картуз и пожурили Путина. 3 года,freeze!!!
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3330
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:20
ceba написав:
В Париже бунтарь поджег дверь в здании банка Франции за это демократы впаяли 3 года, сняли с активиста картуз и пожурили Путина. 3 года,freeze!!!
Так вы разве не видите разницы - прибить себе тихонечко яйки на площади и поджечь дверь в здании банка. Это разные статьи, попробуйте поджечь дверь в здание банка в Севастополе, потом отпишитесь нам, как прошло. Думаю, в лучшем случае вы получите французский срок, в худшем гораздо больше.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12600
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3635 раз.
- Подякували: 5285 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:28
freeze написав: ceba написав:
В Париже бунтарь поджег дверь в здании банка Франции за это демократы впаяли 3 года, сняли с активиста картуз и пожурили Путина. 3 года,freeze!!!
Так вы разве не видите разницы - прибить себе тихонечко яйки на площади и поджечь дверь в здании банка. Это разные статьи, попробуйте поджечь дверь в здание банка в Севастополе, потом отпишитесь нам, как прошло.
Вы туго понимаете вами прочитанное? Дальше кавер из Википедии - 9 ноября 2015 года в 01 час 15 минут ночи Пётр Павленский подошёл к первому подъезду здания органов госбезопасности на Лубянке, облил входную дверь бензином, поджёг зажигалкой, после чего встал впереди горящих дверей с канистрой в руках в ожидании собственного задержания. 9 ноября 2015 года в отношении Павленского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм»[72]. 10 ноября 2015 года Таганский районный суд санкционировал арест Петра Павленского до 8 декабря[81], позднее срок содержания под стражей был продлён до 7 января[82], 27 января Павленский переведён в столичный центр психиатрии Сербского на судебно-психиатрическое освидетельствование сроком до 21 дня[83]. На суде Павленский просил переквалифицировать дело по статье «терроризм».
14 марта 2016 года был опубликован список подписей под «дипломом» за акцию «Угроза», называющим её «художественным жестом в сфере современного искусства» и призывающим прекратить уголовное дело Павленского. В течение первой половины марта «диплом» подписали 128 художников, искусствоведов, арткритиков, кураторов, музейщиков и галеристов[84]. По мнению подписавшихся, «оценка органами следствия, прокуратуры и суда акции „Угроза“ как банального и элементарного акта вандализма… не соответствует её… характеру и статусу художественного проекта, художественного жеста, равно как и мотивам её автора — художника-акциониста и отнюдь не вандала» .Лубянка,freeze!!! Логово ЧК,ГПУ,НКВД,КГБ,ФСБ.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3330
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2019 18:03
Ой+ написав:
доводили, спираючись на якісь найправдивіші радянські дані, що в рад. Україні було 8 млн. чудесних корівок та 25 млн. ВРХ. Яким чином радянським корівкам вдавалось за рік давати по 3(!) телятка це велика радянська загадка. Замучені нацистами українські корівки звичайно на такі чудеса не здатні.
М-да. Не успели образованные форумчане отойти от расчета budivelnik
-ом среднего возраста населения, как снова придется падать со стула.
Встречайте еще одного гения, не способного разобраться, как одновременно бывает поголовье коров 8 млн, а всего КРС - 25 млн, если телята могут по возрасту переходить в разряд коров, а сами коровы дают не только молоко, но и мясо
PS: я, наверно, эти перлы буду собирать и отправлять в редакцию учебников по математике для средней школы. В качестве задачек со звездочкой - самое то
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3266
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 1841 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 22 сер, 2019 18:39
Волгарь написав: shapo написав:
Ну, не скромничайте.
Когда иногда смотрю Киселева, Соловьёва, Скабееву и пр.,где присутствующие, видимо, за неплохие деньги украинцы и др. "иностранцы" играют роль недоумков, вижу, что в СССР пропаганда была поприличнее. А их как раз и смотрит основная Россия, а не bbc, cnn, euronews и Леху Лохматого
Полностью согласен - была ГОРАЗДО приличнее. И МИД того времени до уровня Захаровой тоже не опускался (ТАСС уполномочен заявить...). Но до тирад украинского политикума (или форумчан типа Либо, Джона и десятка подобных им, которым видимо, не дают покоя лавры доктора Гебельса) еще ой как далеко.
Кстати, а где (и, главное, зачем) Вы смотрите этих персонажей? Запрещенных на Украине как и все российское телевидение? Не верите своим? Я, на пример, по телевидению смотрю только спортивные передачи (частенько по Сети) да канал Дом Кино, где транслируются советские фильмы
1) Бравый гусар-инвестор Либо как и остальные известны только на этом немногочисленном форуме, за его пределами о его существовании даже не подозревают.Таких Либо на российских форумах, таких как одноклассники, тринадцать на дюжину. Политики украинские - жалкая,уменьшенная копия российских, начиная с несравненного Жириновского.
2) Смотрю через vpn некоторые запрещенные ресурсы по разным причинам. Например, где-то с год назад встретился в Киеве с приехавшим из Алма-Аты одноклассником и поднялась ностальгия по прошлому с поиском разлетевшихся в разные стороны от Алма-Аты - от США и Канады, до Израиля,Украины и России.Так вот по страницам некоторых бывших одноклассников живущих в России ( от Москвы до Новосибирска) на сайте "Одноклассники" прочел такие удручающие вещи, что поневоле задумался откуда они все это набрались. Поэтому начал больше смотреть Соловьева и пр. и понял, что люди именно оттуда черпают представление о окружающем мире.
При том, что все как минимум с высшим образованием ( школа была специфическая - физмат), есть и остепененные(правда, в психологических науках), но пишут и цитируют такое ....
PS По поводу своих СМИ.
Мой хороший знакомый технадзор когда-то одному подрядчику уговаривавшего его подписать какой-то брак или недоделку со словами мы же все свои
сказал гениальную вещь - свои дома
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2019 18:50
zРадио написав: Ой+ написав:
доводили, спираючись на якісь найправдивіші радянські дані, що в рад. Україні було 8 млн. чудесних корівок та 25 млн. ВРХ. Яким чином радянським корівкам вдавалось за рік давати по 3(!) телятка це велика радянська загадка. Замучені нацистами українські корівки звичайно на такі чудеса не здатні.
М-да. Не успели образованные форумчане отойти от расчета budivelnik
-ом среднего возраста населения, как снова придется падать со стула.
1 Я для себе розібрався ...
Помирає 600 000 в рік і середній вік цих померлих вищий ніж 62роки середній вік проживання.
Тому 600 000 * 69 =41,4 млн людино/років і це більше ніж зростання на 1 рік групи в 41,4 млн осіб ...
Але чому 69-70 ... це не питання для дебетів на цій гілці, тому далі я не продовжував.
Давайте розбиратись
1 Я можу погодитись що корів-8 млн , телят-8 млн і биків-8 млн
2 Але в такому варіанті молоком в державі пахнути не буде, хоча й буде багато мяса...
Але з мого особистого досвіду проживання в СРСР-мяса було малувато..
Так що чекаю розписаного по місяцям,біологічно вірного графіку, де
корови дають молоко і одночасно вигодовують телят... і при цьому у нас є молоко /масло/сир-для населення в 50 млн осіб.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21278
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 2111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:18
Волгарь написав:
ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (даже выключенные) работают как микрофоны в радиусе 10 м
Это было бы смешно, если бы прозвучало не от волгаря. А так... старческий маразм уже слишком явно проявляется.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4752
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|42
|
|
|7
|301
|
|
|1
|192
|
|