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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 514515516517
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:51

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Встречайте еще одного гения, не способного разобраться, как одновременно бывает поголовье коров 8 млн, а всего КРС - 25 млн, если телята могут по возрасту переходить в разряд коров, а сами коровы дают не только молоко, но и мясо

PS: я, наверно, эти перлы буду собирать и отправлять в редакцию учебников по математике для средней школы. В качестве задачек со звездочкой - самое то


Так розв'язки цієї задачки із зірочкою та серпом і молотом я не побачив. Особливо враховуючи ще такі дані задачки, тільність 285 днів, телята мають вік до 1 року. Яким чином можлива така пропорція 25 млн. ВРХ і 8 млн. корів? Чи радянські корівки були гібридами з кроликами?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:18

Гении, разгадка проста, как мир - теленок женского пола (телка), не убитый за год на мясо, чисто статистически переходит в категорию коровы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Делается это для раздельного учета мясо-молочных потенциалов.

К слову, почему ура-патриотов смущает распределение времен УССР (8 из 25) и не смущает сегодняшнее распределение (1,9 из 3,7) :roll: :lol:

https://www.unian.net/economics/agro/10 ... pticy.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:59

  zРадио написав:Гении, разгадка проста, как мир - теленок женского пола (телка), не убитый за год на мясо, чисто статистически переходит в категорию коровы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Делается это для раздельного учета мясо-молочных потенциалов.

К слову, почему ура-патриотов смущает распределение времен УССР (8 из 25) и не смущает сегодняшнее распределение (1,9 из 3,7) :roll: :lol:

https://www.unian.net/economics/agro/10 ... pticy.html


Товариш відносить себе до недогеніїв і антипатріотів?
Дійсно розподіл 2 не корови з ВРХ на одну корову при зазначених термінах тільності та дозрівання ніяк не вв'яжуться, хіба припустити наявність великої к-ті биків, чи їх кастрованих братів волів.
А от більша частина корів в числі ВРХ, як маємо зараз, цілком зрозуміла.
На цьому особисто закінчую тематику ВРХ з ностальгуючими за СРСРом. Бо хоч статистика тодішня ніби то давала підстави мати молочні ріки, але купити масло, чи телятину було проблемою. Зараз для людей, що працюють і заробляють жодної проблеми.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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