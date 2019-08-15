В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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zРадио написав:Встречайте еще одного гения, не способного разобраться, как одновременно бывает поголовье коров 8 млн, а всего КРС - 25 млн, если телята могут по возрасту переходить в разряд коров, а сами коровы дают не только молоко, но и мясо
PS: я, наверно, эти перлы буду собирать и отправлять в редакцию учебников по математике для средней школы. В качестве задачек со звездочкой - самое то
Так розв'язки цієї задачки із зірочкою та серпом і молотом я не побачив. Особливо враховуючи ще такі дані задачки, тільність 285 днів, телята мають вік до 1 року. Яким чином можлива така пропорція 25 млн. ВРХ і 8 млн. корів? Чи радянські корівки були гібридами з кроликами?
Товариш відносить себе до недогеніїв і антипатріотів? Дійсно розподіл 2 не корови з ВРХ на одну корову при зазначених термінах тільності та дозрівання ніяк не вв'яжуться, хіба припустити наявність великої к-ті биків, чи їх кастрованих братів волів. А от більша частина корів в числі ВРХ, як маємо зараз, цілком зрозуміла. На цьому особисто закінчую тематику ВРХ з ностальгуючими за СРСРом. Бо хоч статистика тодішня ніби то давала підстави мати молочні ріки, але купити масло, чи телятину було проблемою. Зараз для людей, що працюють і заробляють жодної проблеми.