Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:51

freeze написав: Ой+ написав: Бо хоч статистика тодішня ніби то давала підстави мати молочні ріки, але купити масло, чи телятину було проблемою. Зараз для людей, що працюють і заробляють жодної проблеми. Бо хоч статистика тодішня ніби то давала підстави мати молочні ріки, але купити масло, чи телятину було проблемою. Зараз для людей, що працюють і заробляють жодної проблеми.



Проблема как тогда так и сейчас только в наличии денег, и раньше во времена СССР на базаре можно было свободно купить телятину, по крайней мере в Украине и в Молдавии.

Но все хотели социальную в магазинах - в три раза дешевле.



Попробовали бы сейчас продавать телятину по 50 грн, были бы и очереди с ночи, и драчки, и крики больше килограмма не давать. Проблема как тогда так и сейчас только в наличии денег, и раньше во времена СССР на базаре можно было свободно купить телятину, по крайней мере в Украине и в Молдавии.Но все хотели социальную в магазинах - в три раза дешевле.Попробовали бы сейчас продавать телятину по 50 грн, были бы и очереди с ночи, и драчки, и крики больше килограмма не давать.

Кубанские казаки

фирмы

В СССР НЕ БЫЛО СОЦИАЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ. Были государственные магазины, коорторг (т.е. кооперация), комиссионные, валютные (Березка) и рынки (колхозные рынки, хотя колхозы на них в последний раз торговали, видимо, в фильме). Первые занимали 90+ процентов товарооборота по объему. На всех товарах, продававшихся в них СТОЯЛИ ЦЕНЫ (на промтоварах обычно нанесенные фабричным способом), на продовольственных - на упаковке.Ассортимент продовольственных товаров был довольно скудный - в крупном супермаркете максимум несколько сотен наименований. Практически на всей территории РСФСР все виды мясопродуктов (кроме кур, хотя в некоторых регионов и они тоже), в этих магазинах НЕ ПРОДАВАЛИСЬ, а ВЫДАВАЛИСЬ ПО МЕСТУ РАБОТЫ в количествах 1-1,5 кг на рыло в месяц (в тогдашнем Горьком, флагмане ВПК, бюджетники получали в месяц 1 кг колбасы по 2-30/2-90, работники производственной сферы + 1,5 кг костей по 2-20). В коопторге можно было без ограничений покупать те же 2-3 сорта колбасы и СОСИСКИ (мяса обычно не было) уже по 6 руб./кг. За мясом шли на рынок, где говядина/свинина в середине 80-х стоила 6-7 руб/кг, телятина -8 руб/кг (все это при средней з/п по городу 180-220 руб/мес. брутто). В комиссионках торговали вещами, сданными гражданами на комиссию (в портовых городах/Москве/Ленинграде это был едва ли единственный легальный канал, не считая спекулянтов, свободной покупки/продажи импортнойпо бешеным ценам - джинсы/женские зимние сапоги от 100 рублей, дубленки от 500).Были еще промтоварные рынки, которые находились на полулегальном положении (барахолки) - где-то они функционировали свободно, где-то разгонялись милицией (положение до 1987-го, т.е. появления кооперативов), где торговали почти всем по очень высоким ценам.Валютные магазины системы Березка торговали за чеки Внешпосылторга (для граждан СССР) и валюту (для иностранцев). Эти граждане, имевшие счастья поработать за границей, зарплату в долларах НЕ ПОЛУЧАЛИ. Она почти полностью шла государству, а работник получал на счет (который мог использовать по возвращению в СССР) чеки по курсу примерно 4,16 за доллар. Человек, сумевший пересидеть где-нибудь в НДРЙ пару лет при 50-ти градусной жаре, возвращался в Союз богачом, имея на счету до 45 тыс. чеков. Обычно счастливчики сразу покупали Жигули (9 000 чеков ) или квартиру в кооперативе (9-12 тыс.). Кроме того, ему причиталась з/п по основной работе в обычных рублях за этот же срок. Процветала торговля чеками, курс которой все время рос, достигая в середине 80-х 2-2,5 рублей/чек.Были еще магазины Альбатрос для моряков, где ПЛАВИКИ, как их называли могли обменять свои неиспользованные суточные (50-70 инвалютных копеек в день, т.е. пару долларов) на импортные товары.В сущности, весь этот ИДИОТИЗМ и АБСУРД во многом и погубили СССР.