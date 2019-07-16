В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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zРадио написав:Встречайте еще одного гения, не способного разобраться, как одновременно бывает поголовье коров 8 млн, а всего КРС - 25 млн, если телята могут по возрасту переходить в разряд коров, а сами коровы дают не только молоко, но и мясо
PS: я, наверно, эти перлы буду собирать и отправлять в редакцию учебников по математике для средней школы. В качестве задачек со звездочкой - самое то
Так розв'язки цієї задачки із зірочкою та серпом і молотом я не побачив. Особливо враховуючи ще такі дані задачки, тільність 285 днів, телята мають вік до 1 року. Яким чином можлива така пропорція 25 млн. ВРХ і 8 млн. корів? Чи радянські корівки були гібридами з кроликами?
Товариш відносить себе до недогеніїв і антипатріотів? Дійсно розподіл 2 не корови з ВРХ на одну корову при зазначених термінах тільності та дозрівання ніяк не вв'яжуться, хіба припустити наявність великої к-ті биків, чи їх кастрованих братів волів. А от більша частина корів в числі ВРХ, як маємо зараз, цілком зрозуміла. На цьому особисто закінчую тематику ВРХ з ностальгуючими за СРСРом. Бо хоч статистика тодішня ніби то давала підстави мати молочні ріки, але купити масло, чи телятину було проблемою. Зараз для людей, що працюють і заробляють жодної проблеми.
Ой+ написав:Бо хоч статистика тодішня ніби то давала підстави мати молочні ріки, але купити масло, чи телятину було проблемою. Зараз для людей, що працюють і заробляють жодної проблеми.
Проблема как тогда так и сейчас только в наличии денег, и раньше во времена СССР на базаре можно было свободно купить телятину, по крайней мере в Украине и в Молдавии. Но все хотели социальную в магазинах - в три раза дешевле.
Попробовали бы сейчас продавать телятину по 50 грн, были бы и очереди с ночи, и драчки, и крики больше килограмма не давать.
Ой+ написав:Бо хоч статистика тодішня ніби то давала підстави мати молочні ріки, але купити масло, чи телятину було проблемою. Зараз для людей, що працюють і заробляють жодної проблеми.
Проблема как тогда так и сейчас только в наличии денег, и раньше во времена СССР на базаре можно было свободно купить телятину, по крайней мере в Украине и в Молдавии. Но все хотели социальную в магазинах - в три раза дешевле.
Попробовали бы сейчас продавать телятину по 50 грн, были бы и очереди с ночи, и драчки, и крики больше килограмма не давать.
В СССР НЕ БЫЛО СОЦИАЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ. Были государственные магазины, коорторг (т.е. кооперация), комиссионные, валютные (Березка) и рынки (колхозные рынки, хотя колхозы на них в последний раз торговали, видимо, в фильме Кубанские казаки). Первые занимали 90+ процентов товарооборота по объему. На всех товарах, продававшихся в них СТОЯЛИ ЦЕНЫ (на промтоварах обычно нанесенные фабричным способом), на продовольственных - на упаковке. Ассортимент продовольственных товаров был довольно скудный - в крупном супермаркете максимум несколько сотен наименований. Практически на всей территории РСФСР все виды мясопродуктов (кроме кур, хотя в некоторых регионов и они тоже), в этих магазинах НЕ ПРОДАВАЛИСЬ, а ВЫДАВАЛИСЬ ПО МЕСТУ РАБОТЫ в количествах 1-1,5 кг на рыло в месяц (в тогдашнем Горьком, флагмане ВПК, бюджетники получали в месяц 1 кг колбасы по 2-30/2-90, работники производственной сферы + 1,5 кг костей по 2-20). В коопторге можно было без ограничений покупать те же 2-3 сорта колбасы и СОСИСКИ (мяса обычно не было) уже по 6 руб./кг. За мясом шли на рынок, где говядина/свинина в середине 80-х стоила 6-7 руб/кг, телятина -8 руб/кг (все это при средней з/п по городу 180-220 руб/мес. брутто). В комиссионках торговали вещами, сданными гражданами на комиссию (в портовых городах/Москве/Ленинграде это был едва ли единственный легальный канал, не считая спекулянтов, свободной покупки/продажи импортной фирмы по бешеным ценам - джинсы/женские зимние сапоги от 100 рублей, дубленки от 500). Были еще промтоварные рынки, которые находились на полулегальном положении (барахолки) - где-то они функционировали свободно, где-то разгонялись милицией (положение до 1987-го, т.е. появления кооперативов), где торговали почти всем по очень высоким ценам. Валютные магазины системы Березка торговали за чеки Внешпосылторга (для граждан СССР) и валюту (для иностранцев). Эти граждане, имевшие счастья поработать за границей, зарплату в долларах НЕ ПОЛУЧАЛИ. Она почти полностью шла государству, а работник получал на счет (который мог использовать по возвращению в СССР) чеки по курсу примерно 4,16 за доллар. Человек, сумевший пересидеть где-нибудь в НДРЙ пару лет при 50-ти градусной жаре, возвращался в Союз богачом, имея на счету до 45 тыс. чеков. Обычно счастливчики сразу покупали Жигули (9 000 чеков ) или квартиру в кооперативе (9-12 тыс.). Кроме того, ему причиталась з/п по основной работе в обычных рублях за этот же срок. Процветала торговля чеками, курс которой все время рос, достигая в середине 80-х 2-2,5 рублей/чек. Были еще магазины Альбатрос для моряков, где ПЛАВИКИ, как их называли могли обменять свои неиспользованные суточные (50-70 инвалютных копеек в день, т.е. пару долларов) на импортные товары. В сущности, весь этот ИДИОТИЗМ и АБСУРД во многом и погубили СССР.
Для сумлевающихся поясню, почему я не верю в данные Госкомстата Украины о том, что 1 900+ тыс. коров производят в год 10 млн. т молока Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 6%
По оперативным данным Минсельхоза России по состоянию на 12 августа суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 47,4 тысяч тонн, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года (в 2018 году - 44,7 тысяч тонн). Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,2 кг, что на 1,15 кг больше, чем годом ранее.
http://mcx.ru/press-service/news/obem-r ... yros-na-6/ Это данные по 2,8 млн. дойных коров (а всего в сельхозорганизациях их числится около 3.2 млн. из 8 млн. российских буренок -40%). Все вместе в этом году они дадут (согласно недавно проведенному аудиту) около 31 млн. молока-сырца - менее 4 т на корову. И это неплохой показатель - в СССР в среднем корова давала 2 700 кг (рост на 50%). При этом прикладываются титанические усилия (и очень большие деньги) для роста удоев - в сельхозорганизациях средний надой приближается к 5,5 т/год на корову, животные с меньшими показателями безжалостно выбраковываются, интенсивно завозится высокопородный скот из-за рубежа лучшей мировой селекции для улучшения породы, строятся новейшие комплексы, где одно место для коровы обходится дороже, чем городская квартира. На Украине по отчетам 1,9 млн. коров, из которых лишь 450 тыс (менее 1/4) приходятся на сельхозорганизации, не получающие и десятой доли тех денег, которые не тратит на эти цели РФ, где 75+% животных МЕСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ (т.е., в сущности, никакой), дают более 5 тыс кг на ТАКУЮ КОРОВУ в год. Нет сомнения, что этот показатель - ТУФТА. ТАК НЕ БЫВАЕТ! По поводу того, что 30 лет назад было 25 голов КРС и 8 млн. коров. Никакого противоречия тут нет - было 8 млн. ДОЙНЫХ коров, т.е. были еще и МЯСНЫЕ, потому что в республике производилось довольно много ГОВЯДИНЫ. А сейчас простая арифметика показывает, что МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА КРС УЖЕ НЕТ - коров численно больше, чем хи потомства, и поголовье и первых и вторых стремительно (на 5% в год) сокращается.
Волгарь написав:В сущности, весь этот ИДИОТИЗМ и АБСУРД во многом и погубили СССР.
СССР погубил как раз выпущенный из-под жесткого контроля оборот не обеспеченных скудными запасами наличных и последующее включение союзными республиками своих безналичных печатных станков плюс дремавшие межнациональные конфликты на Кавказе и Средней Азии
Волгарь написав:В сущности, весь этот ИДИОТИЗМ и АБСУРД во многом и погубили СССР.
СССР погубил как раз выпущенный из-под жесткого контроля оборот не обеспеченных скудными запасами наличных и последующее включение союзными республиками своих безналичных печатных станков плюс дремавшие межнациональные конфликты на Кавказе и Средней Азии
Это бесконечная тема - ЧТО ПОГУБИЛО СССР. Но согласитесь - жестокая гиперинфляция (2 700% в 92-ом, 900+ в 93-ем) не погубило, например, РФ. А почему? Потому что ВЫПУЩЕННЫЙ ИЗ ПОД ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯ ОБОРОТ не сопровождался исчезновением с прилавков товаров (как в 89-91-ом). Началась эпоха рыночной экономики, магазины, ставшие частными, из органов СНАБЖЕНИЯ, где коллективу было выгоднее ПРЯТАТЬ товар от покупателей и продавать его НУЖНЫМ людям или с допнаценкой к твердой госцене своим родным и знакомым, стали субъектами ТОРГОВЛИ, всячески стремившимися, купив товар по одной цене, продать его по более высокой, И НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ. Просто как апельсин (которых в России по этой же прчине не было в свободной продаже аж с 1915-го по 1991-ый год). Но чтобы понять эту простую истину потребовалось 2 мировые войны, смыв жизни 170 млн. людей в унитаз 100 лет назад, революция/репрессии/коллективизация/миллионы жертв и множество других масштабных преступлений большевиков против собственного народа. И, только перепробовав и кнут и пряник и расписавшись в своем полном бессилии ПРОСТО НАКОРМИТЬ НАРОД, удалось скинуть это ярмо с народной шеи и покончить с экономическим абсурдом.
Волгарь написав:В сущности, весь этот ИДИОТИЗМ и АБСУРД во многом и погубили СССР.
СССР погубил как раз выпущенный из-под жесткого контроля оборот не обеспеченных скудными запасами наличных и последующее включение союзными республиками своих безналичных печатных станков плюс дремавшие межнациональные конфликты на Кавказе и Средней Азии
Тут вы совершенно правы.Печатный станок сделал неэффективной экономику СССР до неприличия.