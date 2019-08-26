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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:17

  Подолянин написав:"ГАЗ" из-за слабого рынка и санкций собрался сократить рабочую неделю и зарплаты
INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября текущего года по 20 апреля следующего, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как сообщается на форумах сотрудников группы, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - пропорционально объему работ. Решение связано в том числе с санкциями США.


Да не может быть. Ведь согласно волгарям санкции ни на что не влияют? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:14

  Sommer написав:
  Подолянин написав:"ГАЗ" из-за слабого рынка и санкций собрался сократить рабочую неделю и зарплаты
INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября текущего года по 20 апреля следующего, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как сообщается на форумах сотрудников группы, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - пропорционально объему работ. Решение связано в том числе с санкциями США.


Да не может быть. Ведь согласно волгарям санкции ни на что не влияют? :mrgreen:
Влияют и очень.Котировки Commerzbank и Deutsche Bank остаются под серьезным давлением на фоне спада в немецкой экономике и собственных проблем крупнейших банков ФРГ.
Акции Deutsche Bank в четверг, 15 августа, на Франкфуртской фондовой бирже упали на -3,8% до отметки 5,85 евро. Для банка это наиболее низкий уровень за всю историю торгов на бирже. На текущих уровнях акции Deutsche Bank обесценились уже на 94% по сравнению с историческими максимумами, которые были показаны по ним в 2007г.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:06

  ceba написав:
  Sommer написав:Да не может быть. Ведь согласно волгарям санкции ни на что не влияют? :mrgreen:
Влияют и очень.Котировки Commerzbank и Deutsche Bank остаются под серьезным давлением на фоне спада в немецкой экономике и собственных проблем крупнейших банков ФРГ.
Акции Deutsche Bank в четверг, 15 августа, на Франкфуртской фондовой бирже упали на -3,8% до отметки 5,85 евро. Для банка это наиболее низкий уровень за всю историю торгов на бирже. На текущих уровнях акции Deutsche Bank обесценились уже на 94% по сравнению с историческими максимумами, которые были показаны по ним в 2007г.


А как там добыча кокосов в Южной Нигерии? Она будет ближе к теме, кстати.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:24

Всего, как сообщалось ранее, после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в России перестали работать четыре станции мониторинга, которые входят в международную сеть по наблюдению за ядерными испытаниями. Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, не исключают, что отключения могут быть связаны с попыткой российских властей скрыть информацию о причинах взрыва.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:01

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Вчера разговаривал с Питером. Лаборант в универе получает ... На минутку внимание 12500 ни долларов ни даже грн, а рублей. :) А нам тут Волгарь затирает :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:37

  otg написав:Вчера разговаривал с Питером. Лаборант в универе получает ... На минутку внимание 12500 ни долларов ни даже грн, а рублей. :) А нам тут Волгарь затирает :)

Так лаборанты в универах всегда получали чуть больше чем студенческая стипендия. Какая она сейчас в России?
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shapo
 
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