В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября текущего года по 20 апреля следующего, сообщает газета "Коммерсантъ".
Как сообщается на форумах сотрудников группы, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - пропорционально объему работ. Решение связано в том числе с санкциями США.
Да не может быть. Ведь согласно волгарям санкции ни на что не влияют?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября текущего года по 20 апреля следующего, сообщает газета "Коммерсантъ".
Как сообщается на форумах сотрудников группы, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - пропорционально объему работ. Решение связано в том числе с санкциями США.
Да не может быть. Ведь согласно волгарям санкции ни на что не влияют?
Влияют и очень.Котировки Commerzbank и Deutsche Bank остаются под серьезным давлением на фоне спада в немецкой экономике и собственных проблем крупнейших банков ФРГ. Акции Deutsche Bank в четверг, 15 августа, на Франкфуртской фондовой бирже упали на -3,8% до отметки 5,85 евро. Для банка это наиболее низкий уровень за всю историю торгов на бирже. На текущих уровнях акции Deutsche Bank обесценились уже на 94% по сравнению с историческими максимумами, которые были показаны по ним в 2007г.
Sommer написав:Да не может быть. Ведь согласно волгарям санкции ни на что не влияют?
Влияют и очень.Котировки Commerzbank и Deutsche Bank остаются под серьезным давлением на фоне спада в немецкой экономике и собственных проблем крупнейших банков ФРГ. Акции Deutsche Bank в четверг, 15 августа, на Франкфуртской фондовой бирже упали на -3,8% до отметки 5,85 евро. Для банка это наиболее низкий уровень за всю историю торгов на бирже. На текущих уровнях акции Deutsche Bank обесценились уже на 94% по сравнению с историческими максимумами, которые были показаны по ним в 2007г.
А как там добыча кокосов в Южной Нигерии? Она будет ближе к теме, кстати.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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