Додано: Вів 27 сер, 2019 22:09

otg написав: Вчера разговаривал с Питером. Лаборант в универе получает ... На минутку внимание 12500 ни долларов ни даже грн, а рублей. А нам тут Волгарь затирает Вчера разговаривал с Питером. Лаборант в универе получает ... На минутку внимание 12500 ни долларов ни даже грн, а рублей.А нам тут Волгарь затирает



Так он же про величие затирает. А оно в деньгах не измеряется. Оно вообще не измеряется, если уж на то пошло. Так он же про величие затирает. А оно в деньгах не измеряется. Оно вообще не измеряется, если уж на то пошло.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.