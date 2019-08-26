RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 07:34

http://bs-life.ru/rabota/zarplata/stipendiya.html

Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 516517518519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер 1, 2
R2 » Пон 26 сер, 2019 13:50
12 716
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 16:44
warlamp
Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 23 сер, 2019 14:09
31 2095
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 13:43
Puente
Стало відомо, скільки українців користуються 2G
R2 » Пон 26 сер, 2019 06:54
8 292
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 12:28
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14723)
28.08.2019 09:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.