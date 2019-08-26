Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 07:34
Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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