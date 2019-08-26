Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 07:34
Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05
Помнится, в советское время градация была такая - студенты 40 рублей (с 4-го курса 45), повышенная 50 и 56, аспиранты 100 рублей. лаборанты 90.
Получая 56 рублей стипендии и зарабатывая за лето 500-600 рублей, я у родителей деньги не брал (только, если они покупали мне что-то в роде костюма или сапог). И так жили почтив все студенты. Так то был СССР - в нем в институты поступали 1 из 5-ти выпускников 10-х классов, и не было платного обучения.
|