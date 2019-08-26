В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
Помнится, в советское время градация была такая - студенты 40 рублей (с 4-го курса 45), повышенная 50 и 56, аспиранты 100 рублей. лаборанты 90. Получая 56 рублей стипендии и зарабатывая за лето 500-600 рублей, я у родителей деньги не брал (только, если они покупали мне что-то в роде костюма или сапог). И так жили почтив все студенты. Так то был СССР - в нем в институты поступали 1 из 5-ти выпускников 10-х классов, и не было платного обучения.
Подсчитано число отдыхающих в Крыму украинцев 28 августа 2019, 08:48
Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону. «В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14–15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что всего с начала 2019 года на участке ответственности Погрануправления ФСБ России по Республике Крым российскую границу пересекли более 1,8 млн человек.
Волгарь написав:Подсчитано число отдыхающих в Крыму украинцев 28 августа 2019, 08:48
Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону. «В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14–15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
И вот мы наблюдаем очередной передерг от волгарей. Они считают, что все пересекающие "границу" - это украинцы, мало того, едущие на отдых.
Мало того, такой подход у них не работает на западных границах, все пересекающие те границы автоматом у них относятся к заробитчанам.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.